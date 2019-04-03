ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У мене є чим дорожити: Винник зробив заяву про сім'ю

STYLERПерсони    03.04.2019 - 19:05
У мене є чим дорожити: Винник зробив заяву про сім'ю
Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник розповів про своє особисте життя та про те, чи є у нього діти

Олег Винник, популярний український співак, зробив несподівану заяву про свою сім'ю. Про це він розповів в інтерв'ю для передачі "Зірковий шлях".

Олег Винник, який хотів представити Україну на Євробаченні, зізнався, що він в особистому житті дуже щаслива людина і йому є чим дорожити.

"Чесно кажучи, у мене є, що приховувати. У мене є чим дорожити. І я настільки щасливий і багатий чоловік у цьому плані. Це рідне, сокровенне, про що не хочу говорити", - сказав артист і натякнув, що у нього є діти.

"Мені 45 років. Я, мені здається, співаю про нормальні життєві речі. Так що питання — у нього є діти?" - ухильно відповів Винник на запитання ведучої про дітей.

"Я так розумію, це як натяк на те, що все ж є?" - уточнила телеведуча, однак Олег Винник пішов від прямої відповіді.

У мене є чим дорожити: Винник зробив заяву про сім'ю

Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Також в інтерв'ю артист спростував інформацію про те, що він вдавався до послуг пластичних хірургів і що у нього роман з багатою покровителькою.

"Не придумав би ніколи собі такого! Ну, це типу виходить, я альфонс, чи що? Я б з розуму зійшов, щоб якась жінка, дівчина вклала в мене кошти. У мене є покровителька. Це Пресвята Богородиця, яка, кажуть, ходить зі мною", - відпарирував Винник.

Олег Винник розповів про свою сім'ю (YouTube/Канал Україна)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Олег Винник назвав суму, за яку готовий поїхати на Євробачення.

А також ми писали про те, що незаміжня "вовчиця" ледь не зірвала концерт Винника в Одесі.

Не стримався: Потап оцінив сексуальне фото Каменських Відома поп-співачка посварилась з фанатами: що сталося
Вибори 2019 Результати виборів президента України Зеленський погодився на дебати
Новини України певецОлег Винникличная жизнь
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся