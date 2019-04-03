У мене є чим дорожити: Винник зробив заяву про сім'ю

Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник розповів про своє особисте життя та про те, чи є у нього діти

Олег Винник, популярний український співак, зробив несподівану заяву про свою сім'ю. Про це він розповів в інтерв'ю для передачі "Зірковий шлях".

Олег Винник, який хотів представити Україну на Євробаченні, зізнався, що він в особистому житті дуже щаслива людина і йому є чим дорожити.

"Чесно кажучи, у мене є, що приховувати. У мене є чим дорожити. І я настільки щасливий і багатий чоловік у цьому плані. Це рідне, сокровенне, про що не хочу говорити", - сказав артист і натякнув, що у нього є діти.

"Мені 45 років. Я, мені здається, співаю про нормальні життєві речі. Так що питання — у нього є діти?" - ухильно відповів Винник на запитання ведучої про дітей.

"Я так розумію, це як натяк на те, що все ж є?" - уточнила телеведуча, однак Олег Винник пішов від прямої відповіді.

Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Також в інтерв'ю артист спростував інформацію про те, що він вдавався до послуг пластичних хірургів і що у нього роман з багатою покровителькою.

"Не придумав би ніколи собі такого! Ну, це типу виходить, я альфонс, чи що? Я б з розуму зійшов, щоб якась жінка, дівчина вклала в мене кошти. У мене є покровителька. Це Пресвята Богородиця, яка, кажуть, ходить зі мною", - відпарирував Винник.

Олег Винник розповів про свою сім'ю (YouTube/Канал Україна)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Олег Винник назвав суму, за яку готовий поїхати на Євробачення.

А також ми писали про те, що незаміжня "вовчиця" ледь не зірвала концерт Винника в Одесі.