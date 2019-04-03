У меня есть чем дорожить: Винник сделал заявление о семье

Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник рассказал о своей личной жизни и о том, есть ли у него дети

Олег Винник, популярный украинский певец, сделал неожиданное заявление о своей семье. Об этом он рассказал в интервью для передачи "Зірковий шлях".

Олег Винник, который хотел представить Украину на Евровидении, признался, что он в личной жизни очень счастливый человек и ему есть, чем дорожить.

"Честно говоря, у меня есть, что скрывать. У меня есть, чем дорожить. И я настолько счастливый и богатый человек в этом плане. Это родное, сокровенное, о чем не хочу говорить", - сказал артист и намекнул, что у него есть дети.

"Мне 45 лет. Я, мне кажется, пою о нормальных, жизненных вещах. Так что вопрос — у него есть дети?" - уклончиво ответил Винник на вопрос ведущей о детях.

"Я так понимаю, это как намек на то, что все же есть?" - уточнила телеведущая, однако Олег Винник ушел от прямого ответа.

Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Также в интервью артист опроверг информацию о том, что он прибегал к услугам пластических хирургов и что у него роман с богатой покровительницей.

"Не придумал бы никогда себе такого! Ну, это типа получается, я альфонс, что ли? Я бы с ума сошел, чтобы какая-то женщина, девушка вложила в меня средства. У меня есть покровительница. Это Пресвятая Богородица, которая, говорят, ходит со мной", - отпарировал Винник.

Олег Винник рассказал о своей семье (YouTube/Канал Украина)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Олег Винник назвал сумму, за которую готов поехать на Евровидение.

А также мы писали о том, что незамужняя "волчица" чуть не сорвала концерт Винника в Одессе.