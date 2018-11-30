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"Морозко" на всю голову": Волочкова зганьбилася "голим" шпагатом в снігу

STYLERПерсона    30.11.2018 - 21:03
"Морозко" на всю голову": Волочкова зганьбилася "голим" шпагатом в снігу
Фото: (instagram.com/volochkova_art)

Фанати вважають, що балерина може легко застудитися, якщо буде сідати голою в сніг

Скандальна Анастасія Волочкова знову шокувала своїх фанатів черговим показовим шпагатом. На цей раз балерина вирішила "пропіаритися" через "екстрім", вважають фанати. Жінка опублікувала шпагат на снігу, зроблений абсолютно без одягу. Фотографія розміщена в профілі прими російського балету в Instagram.

"В пекучу спеку й холоднечу. Всім, хто сумував за фірмовим шпагатом, присвячується", — написала артистка.

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова зганьбилася &quot;голим&quot; шпагатом в снігу

Скріншот поста облікового запису instagram.com/volochkova_art

 

Фото: (instagram.com/volochkova_art)

В коментарях фанати засумнівалися в когнітивних здібностях артистки, а також висловили щире співчуття її родичам.

"Справжня Морозко на всю голову, шкода доньку і маму, уявляю як їм соромно", "Шикарно. Прямо в сніг", "Бідолашний їжачок напевно зовсім замерз!!!)))", "Цистит, привіт!", "Навіщо ви так з годувальницею??? Підмерзлий товар завжди дешевше...", — написали в коментарях.

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова зганьбилася &quot;голим&quot; шпагатом в снігу

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова зганьбилася &quot;голим&quot; шпагатом в снігу

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова зганьбилася &quot;голим&quot; шпагатом в снігу

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова зганьбилася &quot;голим&quot; шпагатом в снігу

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова зганьбилася &quot;голим&quot; шпагатом в снігу

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова зганьбилася &quot;голим&quot; шпагатом в снігу

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/volochkova_art

Нагадаємо, що Волочкова шокувала вульгарним фото з коханцем.

Раніше Волочкова різко відповіла шанувальникам на критику.

Відео: РБК-Україна

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