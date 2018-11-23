"Чем дальше, тем хуже": Волочкова шокировала пошлым фото с любовником

Пользователи считают поведение балерины безнравственным
Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в социальную сеть вульгарный снимок со своим любовником. Соответствующее фото она разместила на странице в Instagram.
На фото видно, что Волочкова сидит на руках у мужчины, а он на камеру показывает нецензурный жест. "Просто мы", - подписала провокационный снимок балерина.
Фото: (instagram.com/volochkova_art)
Пользователи посчитали снимок безнравственным и пошлым. Подписчики просят подумать Анастасию про свою маму, утверждая, что ей должно быть стыдно. Некоторые предполагают, что балерина выпила лишнего:
Скриншот комментариев: (instagram.com/volochkova_art)
Однако нашлись и те, кто решил поддержать Волочкову, отметив, что ее жизнь не должна никого волновать:
Напомним, что Волочкова резко ответила поклонникам на критику.
Ранее популярную российскую балерину Анастасию Волочкову обвинили в том, что она "вешается" на мужчин. Причиной этого стало ее поведение в больнице.
До этого российская артистка пожаловалась на отказ США в предоставлении виз артистам.
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