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"Чем дальше, тем хуже": Волочкова шокировала пошлым фото с любовником

STYLERПерсона    23.11.2018 - 14:55
"Чем дальше, тем хуже": Волочкова шокировала пошлым фото с любовником
Фото: (facebook.com/anastasia.volockova)

Пользователи считают поведение балерины безнравственным

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в социальную сеть вульгарный снимок со своим любовником. Соответствующее фото она разместила на странице в Instagram.

На фото видно, что Волочкова сидит на руках у мужчины, а он на камеру показывает нецензурный жест. "Просто мы", - подписала провокационный снимок балерина.

&quot;Чем дальше, тем хуже&quot;: Волочкова шокировала пошлым фото с любовникомФото: (instagram.com/volochkova_art)

Пользователи посчитали снимок безнравственным и пошлым. Подписчики просят подумать Анастасию про свою маму, утверждая, что ей должно быть стыдно. Некоторые предполагают, что балерина выпила лишнего:

&quot;Чем дальше, тем хуже&quot;: Волочкова шокировала пошлым фото с любовником

Скриншот комментариев: (instagram.com/volochkova_art)

Однако нашлись и те, кто решил поддержать Волочкову, отметив, что ее жизнь не должна никого волновать:

&quot;Чем дальше, тем хуже&quot;: Волочкова шокировала пошлым фото с любовником

Напомним, что Волочкова резко ответила поклонникам на критику.

Ранее популярную российскую балерину Анастасию Волочкову обвинили в том, что она "вешается" на мужчин. Причиной этого стало ее поведение в больнице.

До этого российская артистка пожаловалась на отказ США в предоставлении виз артистам.

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