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"Морозко" на всю голову": Волочкова опозорилась "голым" шпагатом в снегу

STYLERПерсона    30.11.2018 - 21:03
"Морозко" на всю голову": Волочкова опозорилась "голым" шпагатом в снегу
Фото: (instagram.com/volochkova_art)

Фанаты считают, что балерина может легко простудиться, если будет садиться голой в снег

Скандальная Анастасия Волочкова снова шокировала своих фанатов очередным показательным шпагатом. На этот раз балерина решила "пропиариться" через "экстрим", считают фанаты. Женщина опубликовала шпагат на снегу, сделанный абсолютно без одежды. Фотография размещена в профиле примы российского балета в Instagram.

"В жару и стужу жгучую. Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается", — написала артистка.

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова опозорилась &quot;голым&quot; шпагатом в снегу

Скриншот поста аккаунта instagram.com/volochkova_art

 

Фото: (instagram.com/volochkova_art)

В комментариях фанаты засомневались в когнитивных способностях артистки, а также выразили искреннее сочувствие ее родственникам.

"Настоящая Морозко на всю голову, жалко дочь и маму, представляю как им стыдно", "Шикарно. Прям в снег", "Бедный ежик наверное совсем замерз!!!)))", "Цистит, привет!", "Зачем вы так с кормилицей??? Подмерзший товар всегда дешевле…", — написали в комментариях.

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова опозорилась &quot;голым&quot; шпагатом в снегу

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова опозорилась &quot;голым&quot; шпагатом в снегу

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова опозорилась &quot;голым&quot; шпагатом в снегу

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова опозорилась &quot;голым&quot; шпагатом в снегу

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова опозорилась &quot;голым&quot; шпагатом в снегу

&quot;Морозко&quot; на всю голову&quot;: Волочкова опозорилась &quot;голым&quot; шпагатом в снегу

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/volochkova_art

Напомним, что Волочкова шокировала пошлым фото с любовником.

Ранее Волочкова резко ответила поклонникам на критику.

Видео: РБК-Украина

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