Москаль розповів, чому йому стало зле у прямому ефірі: відкачували медики

Геннадій Москаль (фото: slovoidilo.ua)

Геннадій Москаль зізнався, що гостро реагує на різкі перепади погоди

Геннадій Москаль розповів про своє самопочуття після інциденту, коли він став втрачати свідомість у прямому ефірі на українському телеканалі. Колишній голова Луганської ОВЦА та Закарпатської ОДА зізнався, що дуже метеозалежний, і через стрибки погоди у нього різко впав тиск.

Про це з посиланням на слова 69-річного політика повідомив у своєму Telegram журналіст Віталій Глагола.

Екс-чиновника відвезли додому після події. Москаль запевнив, що зараз його стан нормальний і все добре.

"У мене зазвичай підвищений тиск, а зараз через перепади температури тиск різко впав. У мене в таких випадках і ноги наче ватні, ходжу, як п'яний", - процитував Москаля журналіст.

Генерал-лейтенант міліції у відставці та екс-нардеп VI і VII скликань поскаржився на погоду, з якою "в ці дні щось жахливе робиться: змінюється тричі на день".

Москаль також пожартував над ситуацією та зізнався, що майже "дотерпів" до закінчення передачі, в якій брав участь.

"Там вже не так багато до кінця ефіру залишалось. Хвилин 7-10. За кулісами мене відкачували медики, а в студію якраз заходив Медведчук. То я йому кажу: Віктор Володимирович, ото було б кіно, якби я помер в ефірі вашого каналу (телеканал NewsOne, - Ред.)", - іронізує політик.

Раніше повідомлялося, що 27 травня Геннадій Москаль втратив свідомість в прямому ефірі, і за ним приїхала "швидка".

Нагадаємо, що в квітні 2019-го Геннадій Москаль звільнився з посади голови Закарпатської ОДА.

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Автор: Володимир Костирін