Москаль рассказал, почему ему стало плохо в прямом эфире: откачивали медики

Геннадий Москаль (фото: slovoidilo.ua)

Геннадий Москаль признался, что остро реагирует на резкие перепады погоды

Геннадий Москаль рассказал о своем самочувствии после инцидента, когда он стал терять сознание в прямом эфире на украинском телеканале. Бывший глава Луганской ОВГА и Закарпатской ОГА признался, что очень метеозависимый, и из-за скачков погоды у него резко упало давление.

Об этом со ссылкой на слова 69-летнего политика сообщил в своем Telegram журналист Виталий Глагола.

Экс-чиновника отвезли домой после происшествия. Москаль заверил, что сейчас его состояние нормальное и все хорошо.

"У меня обычно повышенное давление, а сейчас из-за перепадов температуры давление резко упало. У меня в таких случаях и ноги как ватные, хожу, как пьяный", - процитировал Москаля журналист.

Генерал-лейтенант милиции в отставке и экс-нардеп VI и VII созывов пожаловался на погоду, с которой "в эти дни что-то ужасное делается: меняется трижды в день".

Москаль также подшутил над ситуацией и признался, что почти "дотерпел" до окончания передачи, в которой принимал участие.

"Там уже не так много до конца эфира оставалось. Минут 7-10. За кулисами меня откачивали медики, а в студию как раз заходил Медведчук. Я ему говорю: Виктор Владимирович, вот было бы кино, если бы я умер в эфире вашего канала (телеканал NewsOne, - Ред.)", - иронизирует политик.

Ранее сообщалось, что 27 мая Геннадий Москаль потерял сознание в прямом эфире, и за ним приехала "скорая".

Напомним, что в апреле 2019-го Геннадий Москаль уволился с должности председателя Закарпатской ОГА.

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Автор: Владимир Костырин