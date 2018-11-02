"Чоловік залишився у в'єтнамках": Аніта Луценко розповіла, що саме злодії винесли з її квартири

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Луценко зазначила, що злодії винесли всі її кільця

Поки популярна в Україні фітнес-тренер і екс-учасниця Танців з зірками 2018 Аніта Луценко відпочивала з сім'єю в Домініканській республіці, її квартиру "обчистили", а також викрали машину. Луценко зізналася, що крадії винесли всі прикраси — навіть заохочувальний ювелірний приз за участь у Танцях. На даний момент у фітнес-тренера не залишилося ні одного кільця. Про це Луценко повідомила підписникам на своїй instagram-сторінці.

Так, за словами Луценка, злодії "залишили" їй тільки один браслет. Також у неї залишилися ті прикраси, в яких вона вирушила в Домінікану, приміром, сережки та підвіска.

"У мене не залишилося ні єдиного колечка. Один браслет! І те, в чому була", — повідомила фітнес-тренер.

Луценко продемонструвала, що у неї залишилося з прикрас після того, як її квартиру обікрали (кадр з відео: instagram.com/anitasporty)

Крім того, з'ясувалося, що злодії винесли з квартири Луценка все взуття її чоловіка.

"Чоловік залишився у в'єтнамках, приїхавши з відпустки. Тому що все взуття 43 розміру забрали", — підсумувала Луценко.

Після неприємного інциденту Луценко з чоловіком вирішили трохи розслабитися і "відзначити повне обнулення" (кадр з відео: instagram.com/anitasporty)

Зазначимо, раніше Луценко зізналася, що її квартиру обікрали, так як злодії знали, що господарів немає вдома. Луценко закликала своїх прихильників не публікувати знімки з відпочинку. Або ж робити це, коли ви вже знаходитесь дома.

Фото: instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко показала ефективні вправи для красивих стегон і рівної постави.

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Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: РБК-Україна)