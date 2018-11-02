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"Муж остался во вьетнамках": Анита Луценко рассказала, что именно воры вынесли из ее квартиры

STYLERПерсона    02.11.2018 - 12:31
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Луценко отметила, что воры вынесли все ее кольца

Пока популярная в Украине фитнес-тренер и экс-участница Танцев со звездами 2018 Анита Луценко отдыхала с семьей в Доминиканской республике, ее квартиру "обчистили", а также угнали машину. Луценко призналась, что воры вынесли все украшения — даже поощрительный ювелирный приз за участие в Танцах. На данный момент у фитнес-тренера не осталось ни одного кольца. Об этом Луценко сообщила подписчикам на своей instagram-страничке.

Так, по словам Луценко, воры "оставили" ей только один браслет. Также у нее остались те украшения, в которых она отправилась в Доминикану, к примеру, серьги и подвеска.

"У меня не осталась ни единого колечка. Один браслет! И то, в чем была", — сообщила фитнес-тренер.

Анита Луценко

Луценко продемонстрировала, что у нее осталось из украшений после того, как ее квартиру обворовали (кадр из видео: instagram.com/anitasporty)

Кроме того, выяснилось, что воры вынесли из квартиры Луценко всю обувь ее мужа.

"Муж остался в вьетнамках, приехав из отпуска. Потому что всю обувь 43 размера забрали", — подытожила Луценко.

&quot;Муж остался во вьетнамках&quot;: Анита Луценко рассказала, что именно воры вынесли из ее квартиры

После неприятного инцидента Луценко с мужем решили немного расслабиться и "отметить полное обнуление" (кадр из видео: instagram.com/anitasporty)

Отметим, ранее Луценко призналась, что ее квартиру обворовали, так как воры знали, что хозяев нет дома. Луценко призвала своих поклонников не публиковать снимки с отдыха. Либо же делать это, когда вы уже находитесь дома.

Анита Луценко

Фото: instagram.com/anitasporty

Напомним, ранее Анита Луценко показала эффективные упражнения для красивых бедер и ровной осанки.

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Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан (видео: РБК-Украина) 

Новости Украины кражаАнита Луценко
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