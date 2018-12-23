"Ми можемо вас розстріляти": Філарет розповів про загрози від КДБ

Відео: (youtube.com/Радіо Свобода)

Патріарх Філарет зізнався, як за часів Радянського Союзу він був змушений співпрацювати з КДБ, які обмеження накладалися на священиків і як від цього страждала церква. Про це він розповів у відвертому інтерв'ю "Радіо Свобода".

Філарет зізнався, що був змушений співпрацювати з КДБ інакше, за його словами, священнослужителі не могли повноцінно виконувати свої обов'язки, бо їх рішення не мали юридичної сили. Він також розповів, що призначення священнослужителів не обходилося без втручання спецслужб.

"Не було жодного єпископа, який не мав контактів з ними. Якщо він не мав контактів, то він не був єпископом. Тому, якщо хтось з тих архієреїв скаже, що він не мав контактів (з КДБ - ред.), то це означає, що він каже неправду. Я це точно знаю", - сказав патріарх.

Філарет сказав, що КДБ повинні були схвалювати і відхиляти кандидатури священнослужителів, від чого страждала церква.

"Без згоди КДБ не ставили ні архієреїв, ні священиків. Треба було з ними узгоджувати всі призначення. Тому і була реєстрація. Указ архієрея був недійсним, якщо немає реєстрації. Тому для того, щоб мати реєстрацію, треба було домовитися з ними, щоб вони погодилися на посвяту того чи іншого єпископа і призначення того чи іншого священика ", - розповів Філарет.

Патріарх Філарет / Кадр з відео (youtube.com/Радіо Свобода)

Незважаючи на суворий контроль Філарету вдавалося не порушувати таємницю сповіді, хоча одного разу через таку непоступливість йому погрожували розстрілом. Така загроза була від співробітників спецслужб через відмову доносити на людей.

"Від мене на початку вимагали, щоб я їм відкривав те, що мені будуть люди говорити на сповіді. Я сказав: ні, священик повинен зберігати таємницю сповіді. Тоді він виймає пістолет, кладе на стіл і каже: ми можемо вас розстріляти. Я йому на це сказав: можете розстріляти мене, але для мене не має значення, я зараз помру, ви мене розстріляти, чи я доживу до глибокої старості, а виконувати ці ваші умови не буду ", - розповів Філарет

Філарет додав, що після цього випадку його переслідування припинилися, проте контактувати з КДБ все одно доводилося.

"Але церква пройшла цей період і перемогла", - підсумував він.

Нагадаємо, що Філарет розповів про дрес-коді на Соборі УПЦ.

До цього Філарет назвав основні якості митрополита Єпіфанія.

Відео: РБК-Україна