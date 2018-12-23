"Мы можем вас расстрелять": Филарет рассказал об угрозах от КГБ

Видео: (youtube.com/Радіо Свобода)

Патриарх Филарет признался, как во времена Советского Союза он был вынужден сотрудничать с КГБ, какие ограничения налагались на священников и как от этого страдала церковь. Об этом он рассказал в откровенном интервью "Радио Свобода".

Филарет признался, что был вынужден сотрудничать с КГБ иначе, по его словам, священнослужители не могли полноценно выполнять свои обязанности, потому что их решения не имели юридической силы. Он также рассказал, что назначение священнослужителей не обходилось без вмешательства спецслужб.

"Не было ни одного епископа, который не имел бы контактов с ними. Если он не имел контактов, то он не был епископом. Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел контактов (с КГБ - ред.), то это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю", - сказал патриарх.

Филарет сказал, что КГБ должны были одобрять и отклонять кандидатуры священнослужителей, от чего страдала церковь.

"Без согласия КГБ не ставили ни архиереев, ни священников. Надо было с ними согласовывать все назначения. Поэтому и была регистрация. Указ архиерея был недействительным, если нет регистрации. Поэтому для того, чтобы иметь регистрацию, надо было договориться с ними, чтобы они согласились на посвящение того или иного епископа и назначения того или иного священника ", - рассказал Филарет.

Патриарх Филарет / Кадр из видео (youtube.com/Радіо Свобода)

Несмотря на строгий контроль Филарету удавалось не нарушать тайну исповеди, хотя однажды из-за такой неуступчивости ему угрожали расстрелом. Такая угроза была от сотрудников спецслужб из-за отказа доносить на людей.

"От меня в начале требовали, чтобы я им открывал то, что мне будут люди говорить на исповеди. Я сказал: нет, священник должен хранить тайну исповеди. Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: мы можем вас расстрелять. Я ему на это сказал: можете расстрелять меня, но для меня не имеет значения, умру я сейчас, вы меня расстреляете, или я доживу до глубокой старости, а выполнять эти ваши условия не буду ", - рассказал Филарет

Филарет добавил, что после этого случая его преследования прекратились, однако контактировать с КГБ все равно приходилось.

"Но церковь прошла этот период и победила", - подытожил он.

Напомним, что Филарет рассказал о дресс-коде на Соборе УПЦ.

До этого Филарет назвал основные качества митрополита Епифания.

Видео: РБК-Украина