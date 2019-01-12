"Ми заручені": Цекало кинув сестру Віри Брежнєвої заради коханки

Колаж РБК-Україна

Як повідомив сам продюсер, разом з Дариною він планує завести сім'ю

Олександр Цекало нещодавно розлучився з сестрою Віри Брежнєвої Вікторією Галушкою. 57-річний продюсер, нарешті, розставив всі крапки над і в питанні з таємничою брюнеткою, з якою його все частіше бачать на публіці. Також Цекало зізнався, що давно не живе з Галушкою і навіть планує узаконити стосунки з новою дамою серця. Про це розповідає СтарХіт.

57-річний Цекало зізнався, що офіційно розлучився. Продюсер також обурився, що його нова кохана фігурує у ЗМІ позиції коханки і повідомив, що дівчина має у їх відносинах зовсім інший статус.

"Я офіційно розлучений і вільний. Тому слово коханка недоречно і образливо. Повідомляю всім, хто підглядає, знімає на телефон, а після викладає в соцмережі і друкує: ми з Дариною любимо один одного, наші стосунки почалися не вчора. Ми заручені. У нас буде сім'я. Любов — це єдина річ, яку неможливо дати дуже багато. Це не я сказав. Це Генрі Міллер", — зізнався Цекало.

Слід нагадати, що Вікторія Галушка та Олександр Цекало одружилися більше 10 років тому, після гучного розлучення продюсера з Лолітою Мілявською. Пара оформила свої стосунки не дивлячись на величезну різницю у віці — 23 роки. У шлюбі з Галушкою у Цекало з'явилося двоє дітей — дочка Олександра і син Михайло.

Нагадаємо, дружина Оззі Осборна ледь не вбила чоловіка, намагаючись дізнатися про його коханок. Жінка зізналася, що в 2016 році підсипала снодійне в напій своєму чоловікові, щоб дізнатися про те, з ким він їй зраджував.

Раніше ми повідомляли про те, що додаток для смартфона допоміг дізнатися чоловікові про зраду дружини. За допомогою Google Maps він випадково виявив знімок закоханої парочки, на якому виявилася його дружина.