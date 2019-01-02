Потянуло на брюнеток: Цекало снова застукали с любовницей (фото)

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57-летнего шоумена ловят на измене уже не первый раз

Российский шоумен Александр Цекало отпраздновал Новый год вместе с высокой брюнеткой азиатской внешности. Накануне праздников новоиспеченные влюбленные улетели в один из самых романтичных городов Европы - Рим. Об этом сообщают росСМИ.

В компании загадочной красотки Александра замечают уже не впервые - в ноябре прошлого года их "застукали" в итальянском ресторане в столице России. Пара не скрывала своих чувств, целовалась, а затем - покинула заведение вместе после полуночи.

Цекало с новой возлюбленной в Риме (фото: росСМИ)

В сеть "слили" фотографии, на которых Александр и его спутница изучают римские достопримечательности. На одном из кадров Цекало обнимает свою возлюбленную, а она - нежно улыбается ему в ответ.

О личной жизни 57-летний Александр Цекало никогда особо не рассказывал, но в светской тусовке Москвы давно ходят слухи, что неверность шоумена стала главной причиной развода с Лолитой Милявской.

Цекало с новой возлюбленной в Риме (фото: росСМИ)

С нынешней супругой 34-летней Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой, Цекало познакомился в Киеве около десяти лет назад. После свадьбы у них родилось двое детей.

До брака с сестрой Веры Брежневой Цекало был женат дважды. Первый раз - на Алене Шиферман, второй - на Лолите Милявской, с которой развелся в начале 2000-х.

Цекало с новой возлюбленной в Риме (фото: росСМИ)

Кстати, Игорь Ласточкин рассказал о предложениях интима от мужчин. Юморист рассказал, как ему неоднократно писали парни и мужчины с недвусмысленными интимными предложениями.

Напомним, жена Оззи Осборна едва не убила мужа, пытаясь узнать о его любовницах. Женщина призналась, что в 2016 году подсыпала снотворное в напиток своему мужу, чтобы узнать о том, с кем он ей изменял.

Ранее мы сообщали о том, что приложение для смартфона помогло узнать мужу об измене жены. С помощью Google Maps он случайно обнаружил снимок влюбленной парочки, на котором оказалась его жена.

Недавно украинская певица Алина Гросу рассказала об измене. Она застукала своего парня за поцелуями с лучшей подругой.

Видео: РБК-Украина