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Потягнуло на брюнеток: Цекало знову застукали з коханкою (фото)

STYLERПерсона    02.01.2019 - 16:49
Потягнуло на брюнеток: Цекало знову застукали з коханкою (фото)
Колаж РБК-Україна

57-річного шоумена ловлять на зраді вже не перший раз

Російський шоумен Олександр Цекало відсвяткував Новий рік разом з високою брюнеткою азіатської зовнішності. Напередодні свят новоспечені закохані відлетіли в одне із найромантичніших міст Європи - Рим. Про це повідомляють росЗМІ.

В компанії загадкової красуні Олександра помічають вже не вперше - у листопаді минулого року їх "застукали" в італійському ресторані в столиці Росії. Пара не приховувала своїх почуттів, цілувалася, а потім покинула заклад разом після півночі.

Потягнуло на брюнеток: Цекало знову застукали з коханкою (фото)

Цекало з новою коханою в Римі (фото: росСМИ)

В мережу "злили" фотографії, на яких Олександр і його супутниця вивчають римські пам'ятки. На одному з кадрів Цекало обіймає свою кохану, а вона - ніжно усміхається йому у відповідь.

Про особисте життя 57-річний Олександр Цекало ніколи особливо не розповідав, але в світській тусовці Москви давно ходять чутки, що невірність шоумена стала головною причиною розлучення з Лолітою Мілявською.

Потягнуло на брюнеток: Цекало знову застукали з коханкою (фото)

Цекало з новою коханою в Римі (фото: росСМИ)

З нинішньою дружиною 34-річною Вікторією Галушкою, сестрою Віри Брежнєвої, Цекало познайомився в Києві близько десяти років тому. Після весілля у них народилося двоє дітей.

До шлюбу з сестрою Віри Брежнєвої Цекало був двічі одружений. Перший раз - на Олені Шиферман, другий - на Лоліті Мілявської, з якою розлучився на початку 2000-х.

Потягнуло на брюнеток: Цекало знову застукали з коханкою (фото)

Цекало з новою коханою в Римі (фото: росСМИ)

До речі, Ігор Ласточкін розповів про пропозиції інтиму від чоловіків. Гуморист розповів, як йому неодноразово писали хлопці і чоловіки з недвозначними інтимними пропозиціями.

Нагадаємо, дружина Оззі Осборна ледь не вбила чоловіка, намагаючись дізнатися про його коханок. Жінка зізналася, що в 2016 році підсипала снодійне в напій своєму чоловікові, щоб дізнатися про те, з ким він їй зраджував.

Раніше ми повідомляли про те, що додаток для смартфона допоміг дізнатися чоловікові про зраду дружини. За допомогою Google Maps він випадково виявив знімок закоханої парочки, на якому виявилася його дружина.

Нещодавно українська співачка Аліна Гросу розповіла про зраду. Вона застукала свого хлопця за поцілунками з найкращою подругою.

Відео: РБК-Україна

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