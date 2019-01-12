"Мы обручены": Цекало бросил сестру Веры Брежневой ради любовницы

Коллаж РБК-Украина

Как сообщил сам продюсер, вместе с Дариной он планирует завести семью

Александр Цекало недавно развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. 57-летний продюсер, наконец-то, расставил все точки над і в вопросе с таинственной брюнетки, с которой его все чаще видят на публике. Также Цекало признался, что давно не живет с Галушкой и даже планирует узаконить отношения с новой дамой сердца. Об этом рассказывает СтарХит.

57-летний Цекало признался, что официально развелся. Продюсер также возмутился, что его новая возлюбленная фигурирует в СМИ в позиции любовницы и сообщил, что девушка имеет в их отношениях совершенно другой статус.

"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер", — признался Цекало.

Следует напомнить, что Виктория Галушка и Александр Цекало поженились более 10 лет назад, после громкого развода продюсера с Лолитой Милявской. Пара оформила свои отношения не смотря на огромную разницу в возрасте — 23 года. В браке с Галушкой у Цекало появилось двое детей — дочь Александра и сын Михаил.

Напомним, жена Оззи Осборна едва не убила мужа, пытаясь узнать о его любовницах. Женщина призналась, что в 2016 году подсыпала снотворное в напиток своему мужу, чтобы узнать о том, с кем он ей изменял.

Ранее мы сообщали о том, что приложение для смартфона помогло узнать мужу об измене жены. С помощью Google Maps он случайно обнаружил снимок влюбленной парочки, на котором оказалась его жена.