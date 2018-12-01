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"На Донбасі легко вбивати": в Україні гідно відповіли Шнурову віршем

STYLERПерсона    01.12.2018 - 19:42
"На Донбасі легко вбивати": в Україні гідно відповіли Шнурову віршем
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Євген Кузьменко порадив Сергію Шнурову залишатися в Росії

Український журналіст Євген Кузьменко написав вірш на політичну тематику, адресований епатажному виконавцю Сергію Шнурову. Він закликав артиста залишатися в Росії.

Шнуров написав у своєму Instagram вірш про заборону відвідування України громадянами РФ, а точніше чоловіками віком від 16 до 60 років. В дискусії музикант намагався використовувати традиційні російські аргументи про "взаємний вплив", "тяжіння народів" і міжнаціональну дружбу:

"Дорогие мои киевляне,
К вам попасть сложно, как на Парнас,
Но взаимное наше влиянье,
Никуда не исчезнет от нас.
Притяженье народов упруго,
И в две тысячи сотом году,
Будем слушать, как прежде друг друга,
Веру Брежневу и Лободу.
Это будет не в эту, не в среду,
На границе замочки висят.
Я к вам как-нибудь точно приеду,
Когда будет мне за шестьдесят".

&quot;На Донбасі легко вбивати&quot;: в Україні гідно відповіли Шнурову віршем

Скріншот поста аккаунта instagram.com/shnurovs

У свою чергу, український журналіст звернув увагу, що посилання на "братство" більше не сприймаються, а лояльність до російських музикантів вичерпалася. Він зауважив, що ніхто не хоче бачити представників сусідньої країни на сцені. Вірш Євген Кузьменко опублікував у своєму Facebook.

"Тут дехто Шнур до нас, киян, вирішив задушевно звернутися. Ну, і в мене кілька відповідних рим склалися "до купи". Загалом...", — почав він.

Вірш Євгенія Кузьменко:

"Дорогой ты наш Шнуров Сережа,
Мы с Парнаса устали взирать,
Как испитые "братские" рожи
Лезут в Киев музоны лабать.
И закончилось наше терпение —
На границе замочки висят.
И напрасно висит объявление —
Не приедет сюда "Ленинград".
Да, в Ростове шикарные плюхи,
Да, размером с большую печать,
Да, в Москве оху*тельно нюхать —
На Донбассе легко убивать.
Так что, Серый, не надо к нам рваться
Вы, ребята, всего лет за пять
Отучили каклов улыбаться,
Научили укропов стрелять.
И взаимное наше влияние —
Это всякий тебе подтвердит —
Измеряется лишь расстоянием,
На которое пуля летит.
Никого не жалко, никого
Ни тебя, ни меня, ни его".

&quot;На Донбасі легко вбивати&quot;: в Україні гідно відповіли Шнурову віршем

Скріншот поста облікового запису facebook.com/yevheni.kuzmenko

Нагадаємо, що раніше лідер групи "Ленінград" пояснив причину відмови від виступів в Україні.

Також ми писали, що Лоза назвав Лорак, Басту і Шнурова "слабенькими вокалістами".

Відео: РБК-Україна

"На границе замочки висят": Шнуров написав вірш про заборону в'їзду росіян в Україну Застава для Барабошко на порядок більша застави за сепаратиста Долгова, - журналіст  
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