"На Донбасі легко вбивати": в Україні гідно відповіли Шнурову віршем

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Євген Кузьменко порадив Сергію Шнурову залишатися в Росії

Український журналіст Євген Кузьменко написав вірш на політичну тематику, адресований епатажному виконавцю Сергію Шнурову. Він закликав артиста залишатися в Росії.

Шнуров написав у своєму Instagram вірш про заборону відвідування України громадянами РФ, а точніше чоловіками віком від 16 до 60 років. В дискусії музикант намагався використовувати традиційні російські аргументи про "взаємний вплив", "тяжіння народів" і міжнаціональну дружбу:

"Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье,

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году,

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят".

Скріншот поста аккаунта instagram.com/shnurovs

У свою чергу, український журналіст звернув увагу, що посилання на "братство" більше не сприймаються, а лояльність до російських музикантів вичерпалася. Він зауважив, що ніхто не хоче бачити представників сусідньої країни на сцені. Вірш Євген Кузьменко опублікував у своєму Facebook.

"Тут дехто Шнур до нас, киян, вирішив задушевно звернутися. Ну, і в мене кілька відповідних рим склалися "до купи". Загалом...", — почав він.

Вірш Євгенія Кузьменко:

"Дорогой ты наш Шнуров Сережа,

Мы с Парнаса устали взирать,

Как испитые "братские" рожи

Лезут в Киев музоны лабать.

И закончилось наше терпение —

На границе замочки висят.

И напрасно висит объявление —

Не приедет сюда "Ленинград".

Да, в Ростове шикарные плюхи,

Да, размером с большую печать,

Да, в Москве оху*тельно нюхать —

На Донбассе легко убивать.

Так что, Серый, не надо к нам рваться

Вы, ребята, всего лет за пять

Отучили каклов улыбаться,

Научили укропов стрелять.

И взаимное наше влияние —

Это всякий тебе подтвердит —

Измеряется лишь расстоянием,

На которое пуля летит.

Никого не жалко, никого

Ни тебя, ни меня, ни его".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/yevheni.kuzmenko

Нагадаємо, що раніше лідер групи "Ленінград" пояснив причину відмови від виступів в Україні.

Також ми писали, що Лоза назвав Лорак, Басту і Шнурова "слабенькими вокалістами".

Відео: РБК-Україна