"На Донбассе легко убивать": в Украине достойно ответили Шнурову стихом

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Евгений Кузьменко посоветовал Сергею Шнурову оставаться в России

Украинский журналист Евгений Кузьменко написал стих на политическую тематику, адресованный эпатажному исполнителю Сергею Шнурову. Он призвал артиста оставаться в России.

Шнуров написал в своем Instagram стихотворение о запрете посещения Украины гражданами РФ, а точнее мужчинам возрастом от 16 до 60 лет. В дискуссии музыкант пытался использовать традиционные российские аргументы о "взаимном влиянии", "притяжении народов" и межнациональной дружбе:

"Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье,

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году,

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/shnurovs

В свою очередь, украинский журналист обратил внимание, что ссылки на "братство" больше не воспринимаются, а лояльность к российским музыкантам иссякла. Он подметил, что никто не хочет видеть представителей соседней страны на сцене. Стихотворение Евгений Кузьменко опубликовал в своем Facebook.

"Тут некто Шнур к нам, киевлянам, решил задушевно обратиться. Ну, и у меня несколько ответных рифм сложилось "до купи". В общем...", — начал он.

Стих Евгения Кузьменко:

"Дорогой ты наш Шнуров Сережа,

Мы с Парнаса устали взирать,

Как испитые "братские" рожи

Лезут в Киев музоны лабать.

И закончилось наше терпение —

На границе замочки висят.

И напрасно висит объявление —

Не приедет сюда "Ленинград".

Да, в Ростове шикарные плюхи,

Да, размером с большую печать,

Да, в Москве оху*тельно нюхать —

На Донбассе легко убивать.

Так что, Серый, не надо к нам рваться

Вы, ребята, всего лет за пять

Отучили каклов улыбаться,

Научили укропов стрелять.

И взаимное наше влияние —

Это всякий тебе подтвердит —

Измеряется лишь расстоянием,

На которое пуля летит.

Никого не жалко, никого

Ни тебя, ни меня, ни его".

Скриншот поста аккаунта facebook.com/yevheni.kuzmenko

Напомним, что ранее лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине.

Также мы писали, что Лоза назвал Лорак, Басту и Шнурова "слабенькими вокалистами".

Видео: РБК-Украина