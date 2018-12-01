"На Донбассе легко убивать": в Украине достойно ответили Шнурову стихом

Евгений Кузьменко посоветовал Сергею Шнурову оставаться в России
Украинский журналист Евгений Кузьменко написал стих на политическую тематику, адресованный эпатажному исполнителю Сергею Шнурову. Он призвал артиста оставаться в России.
Шнуров написал в своем Instagram стихотворение о запрете посещения Украины гражданами РФ, а точнее мужчинам возрастом от 16 до 60 лет. В дискуссии музыкант пытался использовать традиционные российские аргументы о "взаимном влиянии", "притяжении народов" и межнациональной дружбе:
"Дорогие мои киевляне,
К вам попасть сложно, как на Парнас,
Но взаимное наше влиянье,
Никуда не исчезнет от нас.
Притяженье народов упруго,
И в две тысячи сотом году,
Будем слушать, как прежде друг друга,
Веру Брежневу и Лободу.
Это будет не в эту, не в среду,
На границе замочки висят.
Я к вам как-нибудь точно приеду,
Когда будет мне за шестьдесят".
Скриншот поста аккаунта instagram.com/shnurovs
В свою очередь, украинский журналист обратил внимание, что ссылки на "братство" больше не воспринимаются, а лояльность к российским музыкантам иссякла. Он подметил, что никто не хочет видеть представителей соседней страны на сцене. Стихотворение Евгений Кузьменко опубликовал в своем Facebook.
"Тут некто Шнур к нам, киевлянам, решил задушевно обратиться. Ну, и у меня несколько ответных рифм сложилось "до купи". В общем...", — начал он.
Стих Евгения Кузьменко:
"Дорогой ты наш Шнуров Сережа,
Мы с Парнаса устали взирать,
Как испитые "братские" рожи
Лезут в Киев музоны лабать.
И закончилось наше терпение —
На границе замочки висят.
И напрасно висит объявление —
Не приедет сюда "Ленинград".
Да, в Ростове шикарные плюхи,
Да, размером с большую печать,
Да, в Москве оху*тельно нюхать —
На Донбассе легко убивать.
Так что, Серый, не надо к нам рваться
Вы, ребята, всего лет за пять
Отучили каклов улыбаться,
Научили укропов стрелять.
И взаимное наше влияние —
Это всякий тебе подтвердит —
Измеряется лишь расстоянием,
На которое пуля летит.
Никого не жалко, никого
Ни тебя, ни меня, ни его".
Скриншот поста аккаунта facebook.com/yevheni.kuzmenko
Напомним, что ранее лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине.
Также мы писали, что Лоза назвал Лорак, Басту и Шнурова "слабенькими вокалистами".
Видео: РБК-Украина