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Лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине

STYLERПерсона    23.11.2018 - 10:46
Лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине
Фото: РБК-Украина

Сергей Шнуров считает, что не будет принят должным образом

Известный российский певец, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно женился, объяснил причину отказа выступлений в Украине. Об этом сообщил сам исполнитель, передают российские СМИ.

В одном из интервью Шнуров сообщил, что в Украину не ездит и не считает нужным поддерживать связи. Причину такого решения он объяснил тем, что его потом не будут воспринимать свои же.

"Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?" - говорит исполнитель Сергей Шнуров.

Лидер группы &quot;Ленинград&quot; объяснил причину отказа от выступлений в УкраинеФото: (instagram.com/shnurovs)

Напомним, ранее эпатажный российский музыкант, лидер популярной рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров, тайно справил свадьбу. Отмечается, что церемония прошла в Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетания №1, куда через черный ход и провел Шнур свою возлюбленную - 26-летнюю светскую львицу Ольгу Абрамову.

Напомним, Шнуров в стихах подтвердил свою четвертую женитьбу.

Как сообщалось ранее, экс-супруга музыканта Матильда Шнурова, которая в августе 2018 года официально развелась с рокером Сергеем, снова влюблена

Также мы писали, как Матильда рассказала о разводе с солистом группы "Ленинград". По ее словам, жизнь с бывшим мужем была наполнена духовным ростом и самопознанием, при этом, кстати, она не смогла назвать конкретную причину развода. 

Видео(video.rbc.ua)

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