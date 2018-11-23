Лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине

Фото: РБК-Украина

Сергей Шнуров считает, что не будет принят должным образом

Известный российский певец, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно женился, объяснил причину отказа выступлений в Украине. Об этом сообщил сам исполнитель, передают российские СМИ.

В одном из интервью Шнуров сообщил, что в Украину не ездит и не считает нужным поддерживать связи. Причину такого решения он объяснил тем, что его потом не будут воспринимать свои же.

"Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?" - говорит исполнитель Сергей Шнуров.

Фото: (instagram.com/shnurovs)

Напомним, ранее эпатажный российский музыкант, лидер популярной рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров, тайно справил свадьбу. Отмечается, что церемония прошла в Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетания №1, куда через черный ход и провел Шнур свою возлюбленную - 26-летнюю светскую львицу Ольгу Абрамову.

Напомним, Шнуров в стихах подтвердил свою четвертую женитьбу.

Как сообщалось ранее, экс-супруга музыканта Матильда Шнурова, которая в августе 2018 года официально развелась с рокером Сергеем, снова влюблена.

Также мы писали, как Матильда рассказала о разводе с солистом группы "Ленинград". По ее словам, жизнь с бывшим мужем была наполнена духовным ростом и самопознанием, при этом, кстати, она не смогла назвать конкретную причину развода.

Видео: (video.rbc.ua)