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Лідер групи "Ленінград" пояснив причину відмови від виступів в Україні

STYLERПерсона    23.11.2018 - 10:46
Лідер групи "Ленінград" пояснив причину відмови від виступів в Україні
Фото: РБК-Україна

Сергій Шнуров вважає, що не буде прийнятий належним чином

Відомий російський співак, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, який нещодавно одружився, пояснив причину відмови виступів в Україні. Про це повідомив сам виконавець, передають російські ЗМІ.

В одному з інтерв'ю Шнуров повідомив, що в Україну не їздить і не вважає за потрібне підтримувати зв'язки. Причину такого рішення він пояснив тим, що його потім не будуть сприймати свої ж.

"Якщо я туди поїду, то, по-перше, не буду особливо прийнятий там, по-друге, не особливо прийнятий тут після. Навіщо мені це?" - каже виконавець Сергій Шнуров.

Лідер групи &quot;Ленінград&quot; пояснив причину відмови від виступів в УкраїніФото: (instagram.com/shnurovs)

Нагадаємо, раніше епатажний російський музикант, лідер популярного рок-гурту "Ленінград" Сергій Шнуров, таємно справив весілля. Відзначається, що церемонія пройшла в Санкт-Петербурзі в Палаці одруження №1, куди через чорний хід і провів Шнур свою кохану - 26-річну світську левицю Ольгу Абрамову.

Нагадаємо, Шнуров у віршах підтвердив своє четверте одруження.

Як повідомлялося раніше, екс-дружина музиканта Матильда Шнурова, яка в серпні 2018 року офіційно розлучилася з рокером Сергієм, знову закохана.

Також ми писали, як Матильда розповіла про розлучення з солістом групи "Ленінград". За її словами, життя з колишнім чоловіком було наповнене духовним зростанням і самопізнанням, при цьому, до речі, вона не змогла назвати конкретну причину розлучення.

Відео: (video.rbc.ua)

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