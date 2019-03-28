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Нацисти і Голокост: Rammstein випустили перший кліп з 2012 року (відео 18+)

STYLERПерсони    28.03.2019 - 21:59
Нацисти і Голокост: Rammstein випустили перший кліп з 2012 року (відео 18+)
Rammstein випустили кліп Deutschland - в мережі скандал (фото: соцмережі)

Rammstein змусили про себе згадати за допомогою нового скандалу

Rammstein випустили новий кліп на пісню "Deutschland" ("Німеччина"), в якому присутні постановочні сцени на тему нацисткого концтабору, Голокосту, а також з відрізанням голови солістові Тіллю Ліндеманну. Користувачі мережі, а також єврейські правозахисні організації, піддали жорсткій критиці нове творіння німецьких скандалістів.

Особливо дісталося сцені з повішенням ув'язнених в нацистському концтаборі. На робах учасників групи, що стоять на пласі, пришиті спеціальні позначки. Жовта шестикутна зірка була відміткою євреїв під час Голокосту, рожевий трикутник носили ув'язнені-гомосексуалісти, а червоний означав політв'язнів.

Нацисти і Голокост: Rammstein випустили перший кліп з 2012 року (відео 18+)

Rammstein випустили кліп Deutschland (кадр з відео: YouTube/Rammstein Official)

Екс-голова Центральної ради євреїв у Німеччині Шарлотта Кноблох, що пережила Голокост, заявила, що Rammstein "переступили межу" і використали "страждання і загибель мільйонів людей в розважальних цілях".

А уповноважений по боротьбі з антисемітизмом Фелікс Клейн назвав відео "позбавленою смаку експлуатацією свободи творчості". В єрусалимському меморіалі "Яд Вашем" відзначили, що зазвичай не критикують зображення Голокосту в мистецтві, але закликають з повагою ставитися до пам'яті жертв.

У кліпі учасники Rammstein постають і в багатьох інших образах, включаючи римських легіонерів, ченців з Середньовіччя, також представлені футуристичні сцени з польотом у космос.

Нацисти і Голокост: Rammstein випустили перший кліп з 2012 року (відео 18+)

Rammstein випустили кліп Deutschland (кадр з відео: YouTube/Rammstein Official)

Відзначимо, що "Deutschland" - перший кліп Rammstein c 2012 року (після Mein Herz Brennt). Новий альбом, реліз якого запланований на 17 травня, стане першим за 10 років. За дві години творіння набрало більше півмільйона переглядів, а щоб його побачити, потрібно підтвердити свій вік.

Користувачі мережі неоднозначно поставилися до даного відеоряду. Багато хто не побачив нічого поганого в такому задумі і втіленні. Але дехто різко висловився, звинувативши групу в спекуляції на такій страшній темі.

  • "Є підозра, що їх за цей кліп стратять";
  • "Я так і не побачив в цьому кліпі якогось утиску євреїв, блюзнірства чи чогось такого, хороший продукт! Якісно знятий, змальований і змонтований";
  • "Кон'юктурники, що тут сказати - то порно, то Голокост";
  • "Жесть, звичайно, але Пуссі ніхто не переплюне";
  • "Але не про білі рози ж їм знімати, в кінці кінців. Rammstein - інакше не можуть";
  • "Моя бабуся пережила Голокост... А ці бабло рубають на такій страшну для мільйонів людей темі..."

Rammstein випустили кліп Deutschland (відео: YouTube/Rammstein Official)

Раніше екстрасенс висловилася з приводу чуток про роман Тілля Ліндеманна та Світлани Лободи. На її думку "закохані" насправді не відчувають один до одного якихось величезних романтичних почуттів.

Також ми повідомляли про те, що в інтернеті з'явилися фотографії, на яких соліст гурту Rammstein позує з красивою брюнеткою і притискається до неї. Тим самим він спростував чутки про роман зі Світланою Лободою.

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