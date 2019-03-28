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Нацисты и Холокост: Rammstein выпустили первый клип с 2012 года (видео 18+)

STYLERПерсоны    28.03.2019 - 21:59
Нацисты и Холокост: Rammstein выпустили первый клип с 2012 года (видео 18+)
Rammstein выпустили клип Deutschland - в сети скандал (фото: соцсети)

Rammstein заставили о себе вспомнить с помощью нового скандала

Rammstein выпустили новый клип на песню "Deutschland" ("Германия"), в котором присутствуют постановочные сцены на тему нацисткого концлагеря, Холокоста, а также с отрезанием головы солисту Тиллю Линдеманну. Пользователи сети, а также еврейские правозащитные организации, подвергли жесткой критике новое творение немецких скандалистов.

Особенно досталось сцене с повешением заключенных в нацистском концлагере. На робах участников группы, которые стоят на плахе, пришиты специальные отметки. Желтая шестиконечная звезда была отметкой евреев во время Холокоста, розовый треугольник носили заключенные-гомосексуалисты, а красный означал политзаключенных.

Нацисты и Холокост: Rammstein выпустили первый клип с 2012 года (видео 18+)

Rammstein выпустили клип Deutschland (кадр из видео: YouTube/Rammstein Official)

Экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох, пережившая Холокост, заявила, что Rammstein "переступили черту" и использовали "страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях".

А уполномоченный по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн назвал видео "безвкусной эксплуатацией свободы творчества". В иерусалимском мемориале "Яд Вашем" отметили, что обычно не критикуют изображение Холокоста в искусстве, но призывают с уважением относиться к памяти жертв.

В клипе участники Rammstein предстают и во многих других образах, включая римских легионеров, монахов из Средневековья, также представлены футуристические сцены с полетом в космос.

Нацисты и Холокост: Rammstein выпустили первый клип с 2012 года (видео 18+)

Rammstein выпустили клип Deutschland (кадр из видео: YouTube/Rammstein Official)

Отметим, что "Deutschland" - первый клип Rammstein c 2012 года (после Mein Herz Brennt). Новый альбом, релиз которого запланирован на 17 мая, станет первым за 10 лет. За два часа творение набрало более полумилиона просмотров, а чтобы его увидеть, нужно подтвердить свой возраст.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к данному видеоряду. Многие не увидели ничего зазорного в такой задумке и воплощении. Но кое-кто резко высказался, обвинив группу в спекуляции на такой страшной теме.

  • "Есть подозрение, что их за этот клип казнят";
  • "Я так и не увидел в этом клипе какого-то притеснения евреев, кощунства или чего-то такого, хороший продукт! Качественно снят, прорисован и смонтирован";
  • "Конъюнктурщики, что тут сказать - то порно, то Холокост";
  • "Жесть, конечно, но Пусси никто не переплюнет";
  • "Но не о белых розах же им снимать, в конце концов. Rammstein иначе не могут";
  • "Моя бабушка пережила Холокост... А эти бабло рубят на такой страшной для миллионов людей теме..."

Rammstein выпустили клип Deutschland (видео: YouTube/Rammstein Official)

Ранее экстрасенс высказалась по поводу слухов о романе Тилля Линдеманна и Светланы Лободы. По ее мнению предполагаемые возлюбленные на самом деле не испытывают друг к другу каких-то огромных романтических чувств.

Также мы сообщали о том, что в интернете появились фотографии, на которых солист группы Rammstein позирует с красивой брюнеткой и прижимается к ней. Тем самым он опроверг слухи о романе со Светланой Лободой.

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