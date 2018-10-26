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"Не дай Бог": нардеп Мусій після бійки з ВІЛ-інфікованим активістом звернувся до лікарів

STYLERПерсона    26.10.2018 - 16:48
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

"Такі неконтрольовані особи повинні відповідати за законом", - заявив нардеп

Відео: YouTube / Телеканал Прямий

Позафракційний народний депутат, колишній міністр охорони здоров'я України Олег Мусій після бійки з головою благодійної організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" Дмитром Шерембеєм заявив, що звернеться до медиків через подряпину. Про це повідомляє "Прямий".

Зазначимо, що бійка між ними сталася вчора, 25 жовтня, у прямому ефірі під час ток-шоу "Ситуація". Конфлікт почався через те, що Шерембей звинуватив Мусія в корупції, а закінчилося все "маханням кулаками".

&quot;Не дай Бог&quot;: нардеп Мусій після бійки з ВІЛ-інфікованим активістом звернувся до лікарів

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Телеканал Прямий)

Мусій після закінчення ток-шоу заявив, що тепер побоюється за своє здоров'я, оскільки Шерембей відкрито розповідав, що хворий на ВІЛ/СНІД .

"Завтра я буду в лікарні. В мене трішки болить спина. Але найбільше в мене запитання і проблема, я знаю і це публічно заявляв Шерембей, що він хворий на ВІЛ/СНІД, і була завдана мені подряпина, з якої текла кров. Я тепер переживаю за свій стан та статус. Не дай боже.. ВІЛ/СНІД передається через кров, не дай боже це (подряпина) контактувало з кров’ю Шерембея, щоб в мене не було проблем зі здоров’ям через це", - розповів Мусій.

Він зазначив, що Шерембей, знаючи про статус Мусія як народного депутата України, почав бійку - а це є неприпустимим, особливо в прямому ефірі.

"Такі неконтрольовані особи повинні відповідати за законом", - заявив нардеп.

Нагадаємо, що перед цим у прямому ефірі телеканалу "Прямий" побилися народний депутат з групи "Воля народу" Сергій Шахов і депутат-"радикал" Ігор Мосійчук.

Як повідомлялося раніше, колишній депутат Інна Богословська "напала" на екс-міністра в прямому ефірі.

Також ми писали про те, що українські нардепи розповіли, чи траплялися у їхньому житті бійки.

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Відео: РБК-Україна

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