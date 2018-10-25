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"Манипулятор и лжец": нардеп и известный активист подрались в прямом эфире (видео)

STYLERПерсона    25.10.2018 - 18:52

Видео: драка Мусия и Шерембея (youtube.com/Телеканал Прямий)

Сегодня, 25 октября в сети появилось видео о том, как в эфире украинского телеканала во время ток-шоу произошла "политическая" драка. Внефракционный депутат Верховной Рады и в прошлом министр здравоохранения (2014) Украины Олег Мусий подрался с главой организации "Всеукраинская сеть ЛЖВ" Дмитрием Шерембеем". Соответствующее видео было опубликовано на YouTube телеканалом "Прямий".

&quot;Манипулятор и лжец&quot;: нардеп и известный активист подрались в прямом эфире (видео)

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Телеканал Прямий)

Все происходило таким образом: драка произошла после словесной перепалки мужчин во время обсуждения работы Мусия в должности министра здравоохранения Украины. В какой-то момент Шерембей обвинил Мусия в коррупции, на что экс-министр заявил, что Шерембей "лжец". Глава общественной организации в ответ на это подошел к Олегу и вылил на него сначала стакан воды, после чего политические деятели стали "махать кулаками".

Мужчин стал разнимать телеведущий с помощью сотрудника охраны. В конце концов им это удалось

&quot;Манипулятор и лжец&quot;: нардеп и известный активист подрались в прямом эфире (видео)

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Телеканал Прямий)

Напомним,  бывший депутат Инна Богословская "напала" на экс-министра в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык.

Также экс-министр Червоненко заявил о гражданской войне в Украине.

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