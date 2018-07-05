"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)

Политик отличился очередным скандальным высказыванием

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что украинцам следует учить русский язык, потому как война с РФ рано или поздно закончится. Об этом он сказал в эфире телеканала NEWSONE.

"Государственный язык должны изучать. Точка. Почему? Это вопрос национальной безопасности, службы в армии, чего угодно. Понимаете, языки дают огромные бонусы и конкурентность в общении. Это не предмет политических разборов, пиара, это метод коммуникаций. Глубокая ошибка, что как-то выделено пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский", - сказал он.

Видео: Евгений Червоненко (youtube.com/NEWSONE)

Политик добавил, что язык противника нужно знать лучше

"Мы не думаем о том, что любая война закончится. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше", - отметил Червоненко.

Ранее экс-министр Червоненко заявил о гражданской войне в Украине.

"Гражданская война шла вот сейчас. Если читать, я при вас открою "Википедию", то меня можно осуждать, но все, что происходит на Донбассе, имеет признаки того, что в мировом понимании… Я уверен в одном, что если бы нас очень любили, независимую Украину, то 45 тысяч людей под знамена "ДНР" и "ЛНР" (два армейских корпуса) не согнали бы никакие русские агрессоры", - сказал он.

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