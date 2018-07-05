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"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 11:57
Фото: Євген Червоненко (facebook.com e.chervonenko)
Фото: Євген Червоненко (facebook.com e.chervonenko)

Політик відзначився черговим скандальним висловлюванням

Колишній міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко заявив, що українцям слід вчити російську мову, бо війна з РФ рано чи пізно закінчиться. Про це він сказав в ефірі телеканалу NEWSONE.

"Державну мову повинні вивчати. Крапка. Чому? Це питання національної безпеки, служби в армії, чого завгодно. Розумієте, мови дають величезні бонуси і конкурентність у спілкуванні. Це не предмет політичних розборів, піару, це метод комунікацій. Глибока помилка, що якось виділено пишеться про англійську мову, який, безумовно, знають всі культурні люди, і не пишеться, що треба вивчати російську", - сказав він.

Відео: Євген Червоненко (youtube.com/NEWSONE)

Політик додав, що мова супротивника потрібно знати краще

"Ми не думаємо про те, що будь-яка війна закінчиться. Не треба недооцінювати російську мову як мова міжнародного спілкування. Завжди мову ворога треба знати краще", - зазначив Червоненко.

Раніше екс-міністр Червоненко заявив про громадянську війну в Україні.

"Громадянська війна йшла ось зараз. Якщо читати, я при вас відкрию "Вікіпедію", то мене можна засуджувати, але все, що відбувається на Донбасі, має ознаки того, що в світовому розумінні... Я впевнений в одному, що якщо б нас дуже любили, незалежну Україну, то 45 тисяч людей під прапори "ДНР" і "ЛНР" (два армійських корпуси) не зігнали б ніякі російські агресори", - сказав він.

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Теги: политик, евгений червоненко
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