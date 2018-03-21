"Открою "Википедию": экс-министр Червоненко заявил о гражданской войне в Украине

Политик снова отличился

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что в Украине идет гражданская война и посоветовал читать об этом в "Википедии". Об этом он сказал в эфире программы на телеканале ZIK.

"Гражданская война шла вот сейчас. Если читать, я при вас открою "Википедию", то меня можно осуждать, но все, что происходит на Донбассе, имеет признаки того, что в мировом понимании… Я уверен в одном, что если бы нас очень любили, независимую Украину, то 45 тысяч людей под знамена "ДНР" и "ЛНР" (два армейских корпуса) не согнали бы никакие русские агрессоры", - сказал он.

Видео: Евгений Червоненко сделал скандальное заявление (youtube.com/Телеканал ZIK)

Напомним, что Червоненко и Корчинский повздорили в прямом эфире.

Политики обсуждали антиукраинские настроения в Польше и выезд работоспособных украинцев на заработки в другие страны.

Корчинский настаивал на том, что украинцы должны оставаться в стране и укреплять ее экономику. Он привел в пример Израиль, на что Червоненко указал на неуместное сравнение.