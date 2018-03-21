Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Открою "Википедию": экс-министр Червоненко заявил о гражданской войне в Украине

STYLERLIFE        21.03.2018 - 12:32
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Политик снова отличился

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что в Украине идет гражданская война и посоветовал читать об этом в "Википедии". Об этом он сказал в эфире программы на телеканале ZIK.

"Гражданская война шла вот сейчас. Если читать, я при вас открою "Википедию", то меня можно осуждать, но все, что происходит на Донбассе, имеет признаки того, что в мировом понимании… Я уверен в одном, что если бы нас очень любили, независимую Украину, то 45 тысяч людей под знамена "ДНР" и "ЛНР" (два армейских корпуса) не согнали бы никакие русские агрессоры", - сказал он.

Видео: Евгений Червоненко сделал скандальное заявление (youtube.com/Телеканал ZIK)

Напомним, что Червоненко и Корчинский повздорили в прямом эфире.

Политики обсуждали антиукраинские настроения в Польше и выезд работоспособных украинцев на заработки в другие страны.

Корчинский настаивал на том, что украинцы должны оставаться в стране и укреплять ее экономику. Он привел в пример Израиль, на что Червоненко указал на неуместное сравнение.

"Будут по-другому относиться": экс-депутат Госдумы рассказал, как Украине "завоевать" жителей Донбасса Отправить на освоение Сибири: экс-премьер назвал Донбасс "больной территорией"
Теги: политик, евгений червоненко
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top