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"Відкрию "Вікіпедію": екс-міністр Червоненко заявив про громадянську війну в Україні

STYLERLIFE        21.03.2018 - 12:32
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Політик знову відзначився

Колишній міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко заявив, що в Україні йде громадянська війна і порадив читати про це в "Вікіпедії". Про це він сказав в ефірі програми на телеканалі ZIK.

"Громадянська війна йшла от зараз. Якщо читати, я при вас відкрию "Вікіпедію", то мене можна засуджувати, але все, що відбувається на Донбасі, має ознаки того, що в світовому розумінні... Я впевнений в одному, що якщо б нас дуже любили, незалежну Україну, то 45 тисяч людей під прапори "ДНР" і "ЛНР" (два армійських корпуси) не зігнали б ніякі російські агресори", - сказав він.

Відео: Євген Червоненко зробив скандальну заяву (youtube.com/Телеканал ZIK)

Нагадаємо, що Червоненко і Корчинський посварилися в прямому ефірі.

Політики обговорювали антиукраїнські настрої в Польщі і виїзд працездатних українців на заробітки в інші країни.

Корчинський наполягав на тому, що українці повинні залишатися в країні і зміцнювати її економіку. Він привів у приклад Ізраїль, на що Червоненко вказав на недоречне порівняння.

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Теги: политик, евгений червоненко
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