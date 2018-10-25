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"Маніпулятор і брехун": нардеп і відомий активіст побилися в прямому ефірі (відео)

STYLERПерсона    25.10.2018 - 18:52

Відео: бійка Мусія і Шерембея (youtube.com/Телеканал Прямий)

Сьогодні, 25 жовтня у мережі з'явилося відео про те, як в ефірі українського телеканалу під час ток-шоу відбулася "політична" бійка. Позафракційний депутат Верховної Ради і в минулому міністр охорони здоров'я (2014) України Олег Мусій побився з головою організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" Дмитром Шерембеем". Відповідне відео було опубліковано на YouTube телеканалом "Прямий".

&quot;Маніпулятор і брехун&quot;: нардеп і відомий активіст побилися в прямому ефірі (відео)

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Телеканал Прямий)

Все відбувалося таким чином: бійка сталася після словесної перепалки чоловіків під час обговорення роботи Мусія на посаді міністра охорони здоров'я України. У якийсь момент Шерембей звинуватив Мусія в корупції, на що екс-міністр заявив, що Шерембей "брехун". Голова громадської організації у відповідь на це підійшов до Олега і вилив на нього спочатку склянку води, після чого політичні діячі стали "махати кулаками".

Розбороняти чоловіків став телеведучий за допомогою співробітника охорони. Зрештою їм це вдалось

&quot;Маніпулятор і брехун&quot;: нардеп і відомий активіст побилися в прямому ефірі (відео)

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Телеканал Прямий)

Нагадаємо, колишній депутат Інна Богословська "напала" на екс-міністра в прямому ефірі.

Раніше повідомлялося, що экс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову.

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