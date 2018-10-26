"Не дай Бог": нардеп Мусий после драки с ВИЧ-инфицированным активистом обратился к врачам

Фото: коллаж РБК-Украина

"Такие неконтролируемые лица должны отвечать по закону", - заявил нардеп

Видео: YouTube / Телеканал Прямий

Внефракционный народный депутат, бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий после потасовки с главой благотворительной организации "Всеукраинская сеть ЛЖВ" Дмитрием Шерембеем заявил, что обратится к медикам из-за царапины. Об этом сообщает "Прямий".

Отметим, что драка между ними произошла вчера, 25 октября, в прямом эфире во время ток-шоу "Ситуация". Конфликт начался из-за того, что Шерембей обвинил Мусия в коррупции, а закончилось все "маханием кулаками".

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Телеканал Прямий)

Мусий после окончания ток-шоу заявил, что теперь опасается за свое здоровье, так как Шерембей открыто рассказывал, что болен ВИЧ/СПИДом .

"Завтра я буду в больнице. У меня немного болит спина. Но больше всего у меня вопрос и проблема, я знаю и это публично заявлял Шерембей, что он болен ВИЧ / СПИДом, и была нанесена мне царапина, из которой текла кровь. Я теперь переживаю за свое состояние и статус. Не дай Бог .. ВИЧ / СПИД передается через кровь, не дай бог это (царапина) контактировала с кровью Шерембея, чтобы у меня не было проблем со здоровьем из-за этого ", - рассказал Мусий.

Он отметил, что Шерембей, зная о статусе Мусия как народного депутата Украины, начал драку - а это является недопустимым, особенно в прямом эфире.

"Такие неконтролируемые лица должны отвечать по закону", - заявил нардеп.

Напомним, что перед этим в прямом эфире телеканала "Прямой" подрались народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Шахов и депутат-"радикал" Игорь Мосийчук.

Как сообщалось ранее, бывший депутат Инна Богословская "напала" на экс-министра в прямом эфире.

Также мы писали о том, что украинские нардепы рассказали, случались ли в их жизни драки.

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Видео: РБК-Украина