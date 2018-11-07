"Не можу так продовжувати": Ласточкін розповів про свою роботу в РФ

Ігор Ластівчин у ток-шоу "Слава +" (Відео: YouTube / Люкс ФМ)

Відомий український шоумен, телеведучий, популярний комік, суддя "Ліги сміху" і учасник танцювального телешоу "Танці з зірками" Ігор Ласточкін зізнався, що часто піддавався критиці з боку публіки за свою роботу в Російській Федерації. Про це співак розповів в ток-шоу "Слава +", опублікованому в YouTube.

Він пояснив, що уклав контракт про співпрацю з російським телеканалом ТНТ ще до Революції Гідності, окупації Криму та бойових дій на Донбасі. Ігоря запросили в програму після вдалих виступів у КВК і шоу почали транслювати на російському телебаченні.

У проекті "Одного разу в Росії" він грав одну з ключових ролей разом з іншими відомими учасниками КВН.

Скрін: YouTube / Люкс ФМ

У 2014-2015 роках з боку українців посипався шквал критики, артиста стали називати зрадником.

"Я позичив у продюсера проекту гроші та два роки їх віддавав. Поки я це робив, в Україні почалися сумні події - гинули люди. А мені почали постійно посилати повідомлення про те, що я зрадник, що кручуся і тут, і там", і що "гроші не пахнуть", - згадав шоумен.

Ласточкін розповів, що хоче жити і працювати в Україні, тому одразу після того, як розрахувався з боргами, поговорив з продюсером шоу і відмовився від співпраці.

"Я сказав, що далі не можу продовжувати працювати, тому що я - громадянин України. Я встав на паузу в проекті і зараз там не знімаюся. Мене всі зрозуміли, ніхто не докоряв і не засуджував", - сказав він.

Скрін: YouTube / Люкс ФМ

Також Ігор Ласточкін озвучив суму, скільки він отримує за свою "підробітку" - 4 тисячі доларів за весілля або корпоратив, якщо це відбувається у звичайні дати, а не у "передноворічні" (в цьому випадку все суттєво дорожчає).

Раніше ми повідомляли про те, що шоумен Ігор Ластівчин точно знає, як з професійним підходом здивувати і розвеселити своїх шанувальників.

Також ми писали, що відома письменниця Лариса Ніцой придумала покарання для артистів за гастролі в РФ.

Нагадаємо, музикант проекту Дмитро Шуров Pianoboy раніше розповів, що поки РФ не стане цивілізованим сусідом - він туди з концертами не поїде.

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Відео: РБК-Україна