"Не могу так продолжать": Ласточкин рассказал о своей работе в РФ

Игорь Ласточкин в ток-шоу "Слава +" (Видео: YouTube / Люкс ФМ)

Известный украинский шоумен, телеведущий, популярный комик, судья "Лиги смеха" и участник танцевального телешоу "Танцы со звездами" Игорь Ласточкин признался, что часто подвергался критике со стороны публики за свою работу в Российской Федерации. Об этом юморист рассказал в ток-шоу "Слава +", опубликованном в YouTube.

Он объяснил, что заключил контракт о сотрудничестве с российским телеканалом ТНТ еще до Революции Достоинства, оккупации Крыма и боевых действий на Донбассе. Игоря пригласили в программу после удачных выступлений в КВН и шоу начали транслировать на российском телевидении.

В проекте "Однажды в России" он играл одну из ключевых ролей вместе с другими именитыми участниками КВН.

Скрин: YouTube / Люкс ФМ

В 2014-2015 годах со стороны украинцев посыпался шквал критики, артиста стали называть предателем.

"Я одолжил у продюсера проекта деньги и два года их отдавал. Пока я это делал, в Украине начались печальные события - гибли люди. А мне начали постоянно посылать сообщения о том, что я предатель, что "кручусь и здесь, и там", и что "деньги не пахнут", - вспомнил шоумен.

Ласточкин рассказал, что хочет жить и работать в Украине, поэтому сразу после того, как рассчитался с долгами, поговорил с продюсером шоу и отказался от сотрудничества.

"Я сказал, что дальше не могу так продолжать работать, потому что я - гражданин Украины. Я встал на паузу в проекте и сейчас там ни снимаюсь. Меня все поняли, никто не упрекал и не осуждал", - сказал он.

Скрин: YouTube / Люкс ФМ

Также Игорь Ласточкин озвучил сумму, сколько он получает за свои "подработки" - 4 тысячи долларов за свадьбу или корпоратив, если это происходит в обычные даты, а не в "предновогодние" (в этом случае все существенно дорожает).

Ранее мы сообщали о том, что шоумен Игорь Ласточкин точно знает, как с профессиональным подходом удивить и развеселить своих поклонников.

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Видео: РБК-Украина