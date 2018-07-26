Стало известно, кого Игорь Ласточкин пригласил на паркет "Танців з зірками"

Игорь Ласточкин (фото: facebook.com/shevgard)

Юморист передал #танціззіркамиchallenge популярной певице

Продолжается #танціззіркамиchallenge - звездная эстафета участников нового сезона проекта "Танці з зірками" на "1+1". В рамках эстафеты звезды передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в проекте. В результате звездного челленджа страна узнает имена участников, которые будут покорять зрителей своими зажигательными танцами на паркете в новом сезоне уже этой осенью.

Уже приняли вызов выйти на знаменитый "Танців з зірками" грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик и мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко.

Свой ответ на вызов от Аниты Луценко дал юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин. В забавном видео, которое он опубликовал на своей страничке в социальной сети, Игорь проводит урок в танцевальном зале, подтверждает свое участие в проекте и даже пытается выполнить батман.

Игорь Ласточкин примет участие в шоу "Танці з зірками" (фото: пресс-служба "1+1")

Юморист передал #танціззіркамиchallenge с приглашением выйти на паркет проекта певице и солистке группы "НеАнгелы" Славе Каминской.

Игорь Ласточкин примет участие в шоу "Танці з зірками"

До сих пор все звезды принимали вызов #танціззіркамиchallenge, но согласится ли Слава Каминская испытать свои танцевальные способности на паркете, вся страна узнает в скором времени. С кем из профессиональных танцовщиков выйдет на паркет Игорь Ласточкин, зрители телеканала "1+1" увидят в новом сезоне "Танців з зірками".

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена остальных звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

Жюри шоу "Танці з зірками" (фото: пресс-служба "1+1")

Кроме того, продюсеры заинтриговали зрителей возможным участием в проекте звезды американской версии шоу.

Напомним, Игорь Ласточкин - украинский актер, шоумен, ведущий программы "Рассмеши комика", тренер популярного юмористического проекта "Лига Смеха". Команды под руководством Игоря Ласточкина "Прозрачный гонщик" (Одесса) и "Стояновка" (Молдавия) стали чемпионами "Лиги Смеха" в 2016 и в 2017 годах соответственно. Исполнил роль Игоря в скетчкоме "Країна У" на телеканале "ТЕТ", актер юмористического шоу "Игры приколов" на "1+1". Женат, воспитывает сына Радмира.

Ранее Styler писал о том, что всемирно известный боксер станцует на паркете "Танців з зірками".

Видео: РБК-Украина