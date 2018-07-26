Стало відомо, кого Ігор Ласточкін запросив на паркет "Танців з зірками"

Ігор Ласточкін (фото: facebook.com/shevgard)

Гуморист передав #танціззіркамиchallenge популярній співачці

Продовжується #танціззіркамиchallenge - зоряна естафета учасників нового сезону проекту "Танці з зірками" на "1+1". В рамках естафети зірки передають танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у проекті. В результаті зоряного челленджу країна дізнається імена учасників, які будуть підкорювати глядачів своїми запальними танцями на паркеті в новому сезоні вже цієї осені.

Вже прийняли виклик вийти на знаменитий паркет "Танців з зірками" грузинський красень Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросініна, всесвітньо відомий боксер Денис Берінчик та майстер спорту зі спортивної аеробіки і тренер Аніта Луценко.

Свій відповідь на виклик від Аніти Луценко дав гуморист і тренер "Ліги сміху" Ігор Ласточкін. У кумедному відео, яке він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі, Ігор проводить урок в танцювальному залі, підтверджує свою участь в проекті і навіть намагається виконати батман.

Ігор Ласточкін візьме участь у шоу "Танці з зірками" (фото: прес-служба "1+1")

Гуморист передав #танціззіркамиchallenge із запрошенням вийти на паркет проекту співачці і вокалістці групи "Неангели" Славі Камінській.

Ігор Ластівчин візьме участь у шоу "Танці з зірками"

Досі всі зірки приймали виклик #танціззіркамиchallenge, але чи погодиться Слава Камінська випробувати свої танцювальні здібності на паркеті, вся країна дізнається незабаром. З ким із професійних танцівників вийде на паркет Ігор Ласточкін, глядачі телеканалу "1+1" побачать у новому сезоні "Танців з зірками".

Нагадаємо, в новому сезоні збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників у порівнянні з минулим роком. Вже цієї осені глядачі зможуть голосувати за 14 зіркових учасників та насолоджуватись їхніми запальними танцями на паркеті.

За правилами проекту, професійні танцюристи складають пари українським зіркам, які на очах у телеглядачів під час прямих ефірів повинні продемонструвати свої танцювальні здібності. Виконання танцювальних композицій оцінюють телеглядачі і професійне журі, до складу якого увійшли улюбленці публіки: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма. Ведучим сезону стане Юрій Горбунов, а ось імена інших зіркових учасників та танцівників поки тримаються в суворій таємниці.

Журі шоу "Танці з зірками" (фото: прес-служба "1+1")

Крім того, продюсери заінтригували глядачів можливою участю в проекті зірки американської версії шоу.

Нагадаємо, Ігор Ластівчин - шоумен, ведучий програми "Розсміши коміка", тренер популярного гумористичного проекту "Ліга Сміху". Команди під керівництвом Ігоря Ласточкіна "Прозорий гонщик" (Одеса) та "Стоянівка" (Молдова) стали чемпіонами "Ліги Сміху" в 2016 і в 2017 роках відповідно. Виконав роль Ігоря в скетчкомі "Країна У" на телеканалі "ТЕТ", актор гумористичного шоу "Ігри приколів" на "1+1". Одружений, виховує сина Радміра.

Раніше Styler писав про те, що всесвітньо відомий боксер станцює на паркеті "Танців з зірками".

Відео: РБК-Україна