"Не один рік": відома актриса звинуватила покійного Табакова у домаганнях

Колаж РБК-Україна

60-річна актриса зізналася, що кілька років відчувала біль після інциденту

Відома російська актриса Олена Антоненко тільки на 60-му році життя зізналася, що стала об'єктом сексуальних домагань з боку популярного актора Олега Табакова, який помер 12 березня 2018 року. Про це вона заявила в інтерв'ю, передає Super.

Як розповідає Антоненко, покійний Табаков двічі змусив її пережити нервовий зрив — коли вигнав з театру "Современник" і коли запропонував інтим.

"Я попросила про зустріч, яка відбулася в його кабінеті. Там він, обговорюючи, в який театр я могла б підійти, на завершення раптом сказав: "Лєна, я нічого робити не буду, просто покажи мені свою сисечку маленьку". Це було як удар ножем. Я пішла як приголомшена. Мені було так боляче, і не один рік", — розповіла артистка в інтерв'ю.

Нагадаємо, що раніше фігурантка секс-скандалу з поліцейським розповіла про гучну справу. На тлі затримання підозрюваного Володимира Петрова у справі про завідомо неправдивому повідомленні про злочин щодо секс-скандалу з поліцейським Олександром Варченко, студентка КПІ Наталія Бурейко розповіла журналістам свою версію історії гучної справи.

Раніше повідомлялося, що Стросс-Кан звинувачує в організації "секс-скандалу" своїх політичних ворогів. Колишній глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан вважає, що "секс-скандал", в результаті якого він позбувся роботи і фактично був виключений з виборчої кампанії у Франції, був організований його політичними ворогами.

Також ми писали, що зірка серіалу "Очевидне" пішов з проекту через секс-скандал. Американський актор Джеффрі Тембор, відомий за головною роллю трансгендера в серіалі "Очевидне", заявив про те, що покидає проект. Він вирішив звільнитися з-за того, що атмосфера на знімальному майданчику після секс-скандалу стала нестерпною.