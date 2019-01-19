"Не один год": известная актриса обвинила покойного Табакова в домогательствах

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60-летняя актриса призналась, что несколько лет чувствовала боль после инцидента

Известная российская актриса Елена Антоненко только на 60-м году жизни призналась, что стала предметом сексуальных домогательств со стороны популярного актера Олега Табакова, который скончался 12 марта 2018 года. Об этом она заявила в интервью, передает Super.

Как рассказывает Антоненко, покойный Табаков дважды заставил ее пережить нервный срыв — когда выгнал из театра "Современник" и когда предложил интим.

"Я попросила о встрече, которая состоялась в его кабинете. Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг сказал: "Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку маленькую". Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная. Мне было так больно, и не один год", — рассказала артистка в интервью.

Напомним, что ранее фигурантка секс-скандала с полицейским рассказала о громком деле. На фоне задержания подозреваемого Владимира Петрова в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении относительно секс-скандала с полицейским Александром Варченко, студентка КПИ Наталья Бурейко рассказала журналистам свою версию истории громкого дела.

Ранее сообщалось, что Стросс-Кан обвиняет в организации "секс-скандала" своих политических врагов. Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан считает, что "секс-скандал", в результате которого он лишился работы и фактически был исключен из избирательной кампании во Франции, был организован его политическими врагами.

Также мы писали, что звезда сериала "Очевидное" ушел из проекта из-за секс-скандала. Американский актер Джеффри Тэмбор, известный по главной роли трансгендера в сериале "Очевидное", заявил о том, что покидает проект. Он решил уволиться из-за того, что атмосфера на съемочной площадке после секс-скандала стала невыносимой.