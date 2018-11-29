"Должны были заплатить": фигурантка секс-скандала с полицейским о громком деле 

Видео: YouTube / Страна.ua

На фоне задержания подозреваемого Владимира Петрова в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении относительно секс-скандала с полицейским Александром Варченко, студентка КПИ Наталья Бурейко рассказала журналистам свою версию истории громкого дела. 18-летняя девушка отметила, что она должна была получить оплату полторы тысячи гривен за этот "розыгрыш", передает "Страна.ua".

Студентка рассказала, что 2 ноября она со своим парнем Игорем поехали к друзьям на квартиру к Вадиму и Владу.

"Мы сидели в приятной компании. Потом Влад меня спросил, есть ли у меня знакомые… Вообще, мол, надо найти девочку с активным аккаунтом в Facebook", - сообщила Бурейко и добавила, что в итоге сама согласилась.

Наталья Бурейко (фото: vk.com/natashabureiko)

"Cпросила: "А что с этой страничкой будет?" Он ответил: "Там опубликуют один пост. Его потом удалят. И ты снова сможешь пользоваться своей страничкой и все будет хорошо". Думаю, ну ладно", - рассказала девушка.

Также она отметила, что по словам Влада, за это заплатят 1,5 тысячи гривен.

"В конечном итоге, я, конечно, денег не получила. Мы ж договорились, что я дам ему пароль...Я еще раз спросила, все ли будет нормально. Он сказал, что все будет хорошо, что головой ручается", - сказала Бурейко.

Она сообщила, что у нее привязка Facebook-аккаунта к телефону, и 7 ноября "все началось" - пост, который она якобы написала, начали распространять по социальной сети.

Наталья Бурейко (скрин: YouTube / Страна.ua)

"Я ж понимаю, что уже что-то выложили с моей странички. При этом Влад мне написал, чтоб я не заходила туда вообще, как минимум неделю. Захожу с Игоря телефона, чтоб посмотреть, что там у меня творится. Вижу пост, что там какие-то угрозы, якобы переписка в "Тиндере" моя, хотя у меня даже аккаунта там нет. Я сразу в панике пишу Владу, мол, что это за пост? Хотела, чтоб объяснил. Он написал, что не знает, сейчас зайдет в интернет и посмотрит. Пообещал, что разузнает. Вскоре ответил, что все хорошо, но завтра нужно будет написать заявление, а пост повисит пару дней и его удалят. Думаю, ну ладно, коль головой ручается…", - рассказала студентка журналистам.

"Был второй пост, где Влад попросил меня сфотографироваться с листком со ссылкой на мой аккаунт для подтверждения, что это моя страничка. Я сделала этот снимок. Когда выложили второй пост, я была под общагой со своей одногруппницей, и ей тогда уже звонили журналисты, уже все раздувалось в комментариях. У меня телефон разрывался от уведомлений, звонков в мессенджер, все писали, но я ж не могла читать", - продолжила она.

Дальше Бурейко рассказала, как скрывалась от журналистов.

Тот самый Влад ее успокоил, но настаивал, чтоб завтра было написано заявление в Генеральную прокуратуру, и все будет нормально.

"Если честно, то я даже не придала значения тому, что мы там писали. Я ту ночь всю не спала. Под успокоительными была. Утром мы писали, я даже не с первого раза его смогла написать", рассказала Наталья.

Кстати, по ее словам, она вообще не знала, кто такой Варченко.

Далее продолжила Бурейко, Влад 8 ноября вечером собрался с кем-то встретиться.

"Игорь уже тоже паниковал и связался с Ильей, который, как я поняла, был заказчиком и передавал, что нам надо делать. Я его не видела", - говорит девушка.

Бурейко подчеркнула, что посты в Facebook никакие не писала и ее телефон был выключен со дня, когда опубликовали первый пост.

"У меня не было доступа к интернету", - заверила она.

Как сообщалось ранее, студентку КПИ Наталью Бурейко ранее объявили в розыск.

Также мы писали о том, что по мнению эксперта, резонансный секс-скандал, связанный с обвинениями студентки КПИ Натальи Бурейко в адрес сотрудника Нацполиции Александра Варченко, это спланированная акция, направленная на дискредитацию жены чиновника - первого замглавы ГБР Ольги Варченко.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина