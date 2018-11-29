"Мали заплатити": фігурантка секс-скандалу із поліцейським про гучну справу

Відео: YouTube / Страна.иа

На тлі затримання підозрюваного Володимира Петрова у справі про завідомо неправдиве повідомленні про злочин щодо секс-скандалу із поліцейським Олександром Варченком, студентка КПІ Наталія Бурейко розповіла журналістам свою версію історії гучної справи. 18-річна дівчина зауважила, що вона мала отримати оплату півтори тисячі гривень за цей "розіграш", передає "Страна.иа".

Студентка розповіла, що 2 листопада вона зі своїм хлопцем Ігорем поїхали до друзів на квартиру до Вадима та Влада.

"Ми сиділи в приємній компанії. Потім Влад мене запитав, чи є у мене знайомі... Взагалі, мовляв, треба знайти дівчинку із активним акаунтом у Facebook", - повідомила Бурейко і додала, що в підсумку сама погодилася.

Наталія Бурейко (фото: vk.com/natashabureiko)

"Запитала: "А що з цією сторінкою буде?" Він відповів: "Там опублікують один пост. Його потім видалять. І ти знову зможеш користуватися своєю сторінкою і все буде добре". Думаю, ну ладно", - розповіла дівчина.

Також вона зазначила, що за словами Влада, за це заплатять 15 тисяч гривень.

"зрештою, я, звичайно, грошей не отримала. Ми ж домовилися, що я йому дам пароль...Я ще раз запитала, чи все буде нормально. Він сказав, що все буде добре, що головою ручається", - сказала Бурейко.

Вона повідомила, що у неї прив'язка Facebook-аккаунта до телефону, і 7 листопада "все почалося" - піст, який вона написала, почали поширювати по соціальній мережі.

Наталія Бурейко (скрін: YouTube / Країна.ua)

"Я ж розумію, що вже щось виклали з моєї сторінки. При цьому Влад написав мені, щоб я не заходила туди взагалі, як мінімум тиждень. Заходжу з Ігоря телефону, щоб подивитися, що там у мене діється. Бачу пост, що там якісь загрози, нібито переписка в "Тиндере" моя, хоча у мене навіть там немає облікового запису. Я відразу в паніці пишу Владу, мовляв, що це за посада? Хотіла, щоб пояснив. Він написав, що не знає, зараз зайде в інтернет і подивиться. Пообіцяв, що довідується. Незабаром відповів, що все добре, але завтра потрібно буде написати заяву, а пост повисить пару днів і його видалять. Думаю, ну ладно, коли головою ручається...", - розповіла студентка журналістам.

"Був другий пост, де Влад попросив мене сфотографуватися з листком з посиланням на мій аккаунт для підтвердження, що це моя сторінка. Я зробила цей знімок. Коли виклали другий пост, я була під общагой зі своєю одногрупницею, і їй тоді вже дзвонили журналісти, вже все роздувалося в коментарях. У мене телефон розривався від повідомлень, дзвінків в месенджер, всі писали, але я ж не могла читати", - продовжила вона.

Далі Бурейко розповіла, як ховалася від журналістів.

Той самий Влад її заспокоїв, але наполягав, щоб завтра було написано заяву в Генеральну прокуратуру, і все буде нормально.

"Якщо чесно, то я навіть не надала значення того, що ми там писали. Я ту всю ніч не спала. Під заспокійливими була. Вранці ми писали, я навіть не з першого разу його змогла написати", - розповіла Наталя.

до Речі, за її словами, вона взагалі не знала, хто такий Варченко.

Далі продовжила Бурейко, Влад 8 листопада ввечері зібрався з кимось зустрітися.

"Ігор вже теж панікував і зв'язався з Іллею, який, як я зрозуміла, був замовником і передавав, що нам треба робити. Я його не бачила", - каже дівчина.

Бурейко підкреслила, що пости в Facebook ніякі не писала і її телефон був вимкнений з дня, коли опублікували перший пост.

"У мене не було доступу до інтернету", - запевнила вона.

Як повідомлялося раніше, студентку КПІ Наталю Бурейко раніше оголосили в розшук.

Також ми писали про те, що на думку експерта, резонансний секс-скандал, пов'язаний зі звинуваченнями студентки КПІ Наталії Бурейко на адресу співробітника Нацполиции Олександра Варченко, це спланована акція, спрямована на дискредитацію дружини чиновника - першого заступника голови ДБР Ольги Варченко.

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Відео: РБК-Україна