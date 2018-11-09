"Она бы ему что-нибудь отрезала": эксперт о секс-скандале вокруг сотрудника Нацполиции

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Специалист пояснил, почему Варченко не стал бы регистрироваться в Tinder ради интрижек

Резонансный секс-скандал, связанный с обвинениями студентки КПИ Натальи Бурейко в адрес сотрудника Нацполиции Александра Варченко, это спланированная акция, направленная на дискредитацию жены чиновника - первого замглавы ГБР Ольги Варченко. Такое мнение выразил эксперт Александр Лейменов в комментарии изданию "Страна".

По его словам, Александр Варченко, который вместе с женой воспитывают 12-летнего сына, не стал бы регистрироваться в Tinder ради интрижек.

"Вы сами подумайте - каким нужно быть идиотом, чтобы в день похорон Кати Гандзюк такое писать?.. Зная характер Ольги Варченко, если бы со стороны ее мужа был бы хотя бы намек на какой-то флирт на стороне, а уж тем более в соцсетях, она бы его расстреляла или отрезала кое-что", - отмечает Леменов.

Ольга Варченко (фото: facebook.com/ol.varchenko)

Напомним, что 7 ноября Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в откровенных домогательствах, после которых последовали сообщения с угрозами расправы. После того, как на пост девушки обратили СМИ и дело получило широкую огласку, студентка подала заявление в прокуратуру.

Наталья Бурейко (фото: facebook.com/Наталья Бурейко)

Но вечером 8 ноября Наталья сделала неожиданное признание. Она сказала, что стала жертвой циничной провокации и попросила прощения у Варченко и членов его семьи.

Видео: РБК-Украина