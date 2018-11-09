ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Она бы ему что-нибудь отрезала": эксперт о секс-скандале вокруг сотрудника Нацполиции

STYLERЖизнь    09.11.2018 - 11:11
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Специалист пояснил, почему Варченко не стал бы регистрироваться в Tinder ради интрижек

Резонансный секс-скандал, связанный с обвинениями студентки КПИ Натальи Бурейко в адрес сотрудника Нацполиции Александра Варченко, это спланированная акция, направленная на дискредитацию жены чиновника - первого замглавы ГБР Ольги Варченко. Такое мнение выразил эксперт Александр Лейменов в комментарии изданию "Страна".

По его словам, Александр Варченко, который вместе с женой воспитывают 12-летнего сына, не стал бы регистрироваться в Tinder ради интрижек.

"Вы сами подумайте - каким нужно быть идиотом, чтобы в день похорон Кати Гандзюк такое писать?.. Зная характер Ольги Варченко, если бы со стороны ее мужа был бы хотя бы намек на какой-то флирт на стороне, а уж тем более в соцсетях, она бы его расстреляла или отрезала кое-что", - отмечает Леменов.

&quot;Она бы ему что-нибудь отрезала&quot;: эксперт о секс-скандале вокруг сотрудника Нацполиции

Ольга Варченко (фото: facebook.com/ol.varchenko)

Напомним, что 7 ноября Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в откровенных домогательствах, после которых последовали сообщения с угрозами расправы. После того, как на пост девушки обратили СМИ и дело получило широкую огласку, студентка подала заявление в прокуратуру.

&quot;Она бы ему что-нибудь отрезала&quot;: эксперт о секс-скандале вокруг сотрудника Нацполиции

Наталья Бурейко (фото: facebook.com/Наталья Бурейко)

Но вечером 8 ноября Наталья сделала неожиданное признание. Она сказала, что стала жертвой циничной провокации и попросила прощения у Варченко и членов его семьи.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины скандал
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь