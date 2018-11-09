"Вона б йому щось відрізала": експерт про секс-скандал навколо співробітника Нацполіції

Колаж РБК-Україна

Фахівець пояснив, чому Варченко не став би реєструватися Tinder заради інтрижок

Резонансний секс-скандал, пов'язаний зі звинуваченнями студентки КПІ Наталії Бурейко на адресу співробітника Нацполіції Олександра Варченка, це спланована акція, спрямована на дискредитацію дружини чиновника - першого заступника голови ДБР Ольги Варченко. Таку думку висловив експерт Олександр Лейменов в коментарі виданню "Страна".

За його словами, Олександр Варченко, який разом з дружиною виховують 12-річного сина, не став би реєструватися в Tinder заради інтрижок.

"Ви самі подумайте - яким треба бути ідіотом, щоб в день похорону Каті Гандзюк таке писати?.. Знаючи характер Ольги Варченко, якщо б з боку її чоловіка був би хоча б натяк на якийсь флірт на стороні, а вже тим більше в соцмережах, вона б його розстріляла або відрізала щось", - зазначає Леменов.

Ольга Варченко (фото: facebook.com/ol.varchenko)

Нагадаємо, що 7 листопада Наталія Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка у відвертих домаганнях, після яких пішли повідомлення з погрозами розправи. Після того, як на пост дівчата звернули ЗМІ і справа набула широкого розголосу, студентка подала заяву в прокуратуру.

Наталія Бурейко (фото: facebook.com/Наталья Бурейко)

Але ввечері 8 листопада Наталя зробила несподіване зізнання. Вона сказала, що стала жертвою цинічної провокації і попросила вибачення у Варченка і членів його сім'ї.

Відео: РБК-Україна