Непоп намагався зірвати конкурс на посаду голови "Житлоінвестбуд-УКБ", але йому це не вдалося - активіст

Заступник Київського міського голови В'ячеслав Непоп намагався зірвати проведення конкурсу на посаду очільника комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", ввівши до конкурсної комісії осіб, які мають конфлікт інтересів у цьому питанні. Відповідне розпорядження було підписано напередодні ввечері, але так і не було опубліковано, повідомив виданню громадський активіст Михайло Ковальчук.

За його словами, в четвер відбулося засідання конкурсної комісії на посаду директора КП "Житлоінвестбуд-УКБ", найбільшого в місті забудовника комунальної форми власності. Комісія прийняла рішення призначити проведення конкурсу, оскільки підприємство вже два роки очолює виконуючий обов'язки директора.

Проте була спроба змінити склад комісії, вивівши з неї членів, призначених профільним департаментом будівництва та житлового забезпечення. Про це також повідомила член комісії Ольга Валєєва.

"Незважаючи на те, що призначення цих членів комісії - прерогатива департаменту, ні в розпорядженні, ні в супроводжуючих документах не було жодних пояснень, чому в комісію увійшли заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, в. о. начальника відділу контрольно-аналітичного забезпечення заступник голови КМДА Тетяна Тигова, начальник юридичного управління департаменту Іван Федорчук, а заступник голови КМДА Олександр Спасибко, Людмила Пацьора і заступник директора департаменту Юрій Тацій з комісії виведені. Адже їх статус останнім часом ніяк не змінився", - зазначає Ковальчук.

За його словами, комісія на своєму засіданні в четвер прийняла рішення не брати до уваги розпорядження, оскільки воно було підписано з порушенням регламенту і не опубліковано.

Активіст зазначає, що розпорядження ініціював сам Непоп. Він припускає, що введення нових членів до складу комісії могло бути пов'язане з бажанням отримати контрольованого директора "Житлоінвестбуд-УКБ" за підсумками конкурсу або зовсім зірвати його проведення.

"Раніше це КП очолював В'ячеслав Непоп. Сьогодні в. о. його директора - помічник Непопа. Очевидно, зміна складу комісії - це була спроба закріпити контроль за оточенням Непопа або близьких до нього людей за цим підприємством. І поява самого Непопа в новому складі комісії - при прямій наявності конфлікту інтересів - це тільки підтверджує. Але ми можемо констатувати, що спроба виявилася невдалою", - підкреслив активіст.

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