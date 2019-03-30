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Ніякого сексу: Тодоренко потрапила в гучний скандал

STYLERПерсони    30.03.2019 - 14:07
Ніякого сексу: Тодоренко потрапила в гучний скандал
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко і Топалов переживають невелику кризу в особистих відносинах

Тодоренко і Топалов після народження малюка перестали приділяти час один одному і навіть трохи "забули" про подружні обов'язки. Про це телеведуча спілкувалася в шоу "П'ятниця з Регіною" з Анною Седоковою. Шанувальники вважають визнання Тодоренко занадто особистим.

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка перебралася до Росії, запросила в гості на своє YouTube-шоу Анну Сєдокову. Дівчата поговорили про особисте життя, і при цьому господиня передачі поскаржилася, що після народження дитини її взаємини з чоловіком Владом Топаловим змінилися.

"Коли ти народила і тобі здається, що ти свята. Все в світі навколо рожеве таке, пухнасте і біле. І ти як Мадонна з дитиною. Який чоловік? Який секс? Як не забути про це? Як собі нагадати?" — попросила поради теледіва.

Анна Седокова порадила подрузі частіше читати листи, які Топалову пишуть шанувальниці. На думку співачки, навіть гіпотетична наявність суперниці може посилити мотивацію.

Тодоренко прокоментувала також майбутнє весілля.

"Я виходила заміж. Коли була вагітна, і всі писали: "А зрозуміло, вона виходить заміж, тому що залетіла". Я така: "як?". Ми жили якийсь час як у цивільному шлюбі, ми вже знали, чого ми хочемо, напевно знали, що у нас буде сім'я. А коли буде весілля, та яка різниця. Весілля у нас буде взагалі в травні", — зазначила Регіна Тодоренко.

Нагадаємо, що раніше Тодоренко зробила довгоочікуване визнання. Вже щасливі у шлюбі телезірки все ж планують зіграти традиційне весілля.

Також ми писали, що Регіна Тодоренко відверто розповіла про свою особливу дієту.

До цього схудла Тодоренко блиснула стильним повсякденним вбранням в Дубаї.

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