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Залетіла: Тодоренко зробила довгоочікуване зізнання

STYLERПерсони    29.03.2019 - 19:16
Залетіла: Тодоренко зробила довгоочікуване зізнання
Регіна Тодоренко (скриншот)

Регіна Тодоренко відгуляє весілля з Владом Топаловим

Регіна Тодоренко, колишня ведуча шоу "Орел і Решка", зізналася, що вона відгуляє весілля зі своїм чоловіком Владом Топаловим.

Зазначимо, що хоча Регіна і Влад вже довгий час живуть разом, більше того - у них є спільна дитина, традиційного весілля (з сукнею, фатою, гостями та букетом) у зіркової пари не було.

Але в п'ятницю, 29 березня, з'ясувалося, що вже щасливі у шлюбі телезірки все ж планують зіграти традиційне весілля. Це відбудеться в травні. Про це сама Тодоренко проговорилася в новому випуску свого шоу "П'ятниця з Регіною".

Цікаво, що зірка "Орла і Решки" заговорила про свято, коли з обуренням коментувала нападки тих людей, які стверджували, що вона пішла під вінець лише через вагітність.

"Я виходила заміж, коли була вагітна. І всі писали: "А, зрозуміло, вона вийшла за нього заміж, тому що залетіла!". Я така: "Так блін, камон, друзі!". Ми жили якийсь час, як в "цивільному шлюбі". Ми вже знали, чого ми хочемо. Ми напевно знали, що у нас буде сім'я. Коли буде весілля? Та яка різниця! Весілля у нас буде взагалі в травні!" - заявила вона.

Відео: YouTube/Регіна Тодоренко

Раніше ми писали про те, що щаслива Тодоренко блиснула стрункою фігурою в купальнику.

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