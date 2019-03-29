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Залетела: Тодоренко сделала долгожданное признание

STYLERПерсоны    29.03.2019 - 19:16
Залетела: Тодоренко сделала долгожданное признание
Регина Тодоренко (скриншот)

Регина Тодоренко отгуляет свадьбу с Владом Топаловым

Регина Тодоренко, бывшая ведущая шоу "Орел и Решка", призналась, что она отгуляет свадьбу со своим мужем Владом Топаловым. 

Отметим, что хотя Регина и Влад уже долгое время живут вместе, более того - у них есть общий ребенок, традиционной свадьбы (с платьем, фатой, гостями и букетом) у звездной пары не было.

Но в пятницу, 29 марта, выяснилось, что уже счастливые в браке телезвезды все же планируют сыграть традиционную свадьбу. Это произойдет в мае. Об этом сама Тодоренко проговорилась в новом выпуске своего шоу "Пятница с Региной".

Интересно, что звезда "Орла и Решки" заговорила о празднике, когда с возмущением комментировала нападки тех людей, которые утверждали, что она пошла под венец лишь из-за беременности.

"Я выходила замуж, когда была беременна. И все писали: "А, понятно, она вышла за него замуж, потому что залетела!". Я такая: "Да блин, камон, друзья!". Мы жили какое-то время, как в "гражданском браке". Мы уже знали, чего мы хотим. Мы наверняка знали, что у нас будет семья. Когда будет свадьба? Да какая разница! Свадьба у нас будет вообще в мае!" - заявила она.

Видео: YouTube/Регина Тодоренко

Ранее мы писали о том, что счастливая Тодоренко блеснула стройной фигурой в купальнике.

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