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Никакого секса: Тодоренко попала в громкий скандал

STYLERПерсоны    30.03.2019 - 14:07
Никакого секса: Тодоренко попала в громкий скандал
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко и Топалов переживают небольшой кризис в личных отношениях

Тодоренко и Топалов после рождения малыша перестали уделять время друг другу и даже немного "забыли" про супружеские обязанности. Об этом телеведущая общалась в шоу "Пятница с Региной" с Анной Седоковой. Поклонники посчитали признание Тодоренко слишком личным.

Перебравшаяся в Россию украинская телеведущая Регина Тодоренко пригласила в гости на свое YouTube-шоу Анну Седокову. Девушки поболтали о личной жизни, и при этом хозяйка передачи пожаловалась, что после рождения ребенка ее взаимоотношения с мужем Владом Топаловым изменились.

"Когда ты родила и тебе кажется, что ты святая. Все в мире вокруг розовое такое, пушистое и белое. И ты как Мадонна с ребенком. Какой муж? Какой секс? Как не забыть об этом? Как себе напомнить?" — попросила совета теледива.

Анна Седокова посоветовала подруге чаще читать письма, которые Топалову пишут поклонницы. По мнению певицы, даже гипотетическое наличие соперницы может усилить мотивацию.

Тодоренко также прокомментировала предстоящую свадьбу.

"Я выходила замуж. Когда была беременна, и все писали: "А понятно, она выходит замуж, потому что залетела". Я такая: "как?". Мы жили какое-то время как в гражданском браке, мы уже знали, чего мы хотим, наверняка знали, что у нас будет семья. А когда будет свадьба, да какая разница. Свадьба у нас будет вообще в мае", — отметила Регина Тодоренко.

Напомним, что ранее Тодоренко сделала долгожданное признание. Уже счастливые в браке телезвезды все же планируют сыграть традиционную свадьбу.

Также мы писали, что Регина Тодоренко откровенно рассказала о своей особенной диете.

До этого похудевшая Тодоренко блеснула стильным повседневным образом в Дубае.

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