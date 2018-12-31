"Не були братніми народами": російський актор про взаємини України і РФ

Російський актор Олексій Гуськов, підтримує анексію Криму, розповів про життя в Києві за часів СРСР і про сусіда з Західної України, який нібито мріяв побачити всіх москалів в "трунах". Про це він розповів в інтерв'ю Ірині Шихман на YouTube.

За словами Гуськова, в Києві його сусід із Західної України, дивлячись на Дніпро мріяв побачити там пливуть труни з москалями.

У дитинстві мама Гуськова, коли була на роботі часто залишала його з сестрою у сусіда, який нібито недолюблював російських і говорив, якщо, що трапитися їх всіх поставлять до стінки.

"В хороших гробах – добрі москалі", - згадав слова сусіда Гуськов.

Скріншот з YouTube

Крім того, актор заявив, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами".

"Це все з серії легенд", – зазначив Гуськов.

Гуськов, також прокоментував підписання листа про підтримку анексії Криму. За його словами, Крим - російська територія і більша його частина – це громадяни РФ.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Жириновський заявив, скоро буде возз'єднання російського і українського народу.

Раніше український композитор Володимир Бистряков сказав, що Україні потрібна федералізація, оскільки кожен з регіонів має власну ідеологію, що і є причиною конфліктів.