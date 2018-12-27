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"Будем праздновать воссоединение": Жириновский сделал скандальное заявление

STYLERПерсона    27.12.2018 - 19:27
"Будем праздновать воссоединение": Жириновский сделал скандальное заявление
Фото: РБК-Украина

Жириновский ждет воссоединения двух народов

Российский политик Владимир Жириновский заявил, что вскоре состоится воссоединение русского и украинского народа. Об этом он написал в своем Telegram.

Жириновский заявил, что Украина потеряла свою самостоятельность и, по его мнению, смена режима в стране произойдет через год-два. Он также сказал, что украинцы устали от "чернухи против русских", и они сами поменяли бы курс своей страны.

"В итоге придет день, когда мы будем праздновать воссоединение русского и украинского народа", - написал Жириновский.

Напомним, что Жириновский рассмешил сеть нелепым высказыванием о том, что США нанесут себе ядерный удар, чтобы все свалить на Россию и начать  войну.

Ранее сообщалось, что Жириновский, заявил о том, что Украина сама вынуждает Россию забирать ее земли, как это произошло с Крымом и Донбассом.

Мы также сообщали о том, что Жириновский призвал руководство России начать Третью мировую войну.

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