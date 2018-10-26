"Закапывать солдат НАТО": Жириновский рассмешил сеть нелепым высказыванием о США

Фото: Коллаж РБК-Украина

Политика высмеяли пользователи сети

Российский политик Владимир Жириновский в шоу с Соловьевым сказал, что США нанесут себе ядерный удар, чтобы все свалить на Россию и начать с ней войну. Ведущую авторских программ на Радио "Свобода", российскую журналистку Елену Рыковцеву рассмешило данное заявление, о чем она сообщила в Facebook.

По словам ведущей, Владимир Вольфович призвал "готовить побольше похоронных бригад, чтобы закапывать солдат НАТО".

Рыковцева недоумевает: "Он себе это представляет видимо так, что солдаты НАТО входят на территорию РФ и разбрасывают по ней атомные бомбы, как гранаты, и тут мы в них - ап - своими бомбами. И сразу закапывать! Или он представляет так, что американцы (пальнув сначала в себя), пальнули в нас, мы в них, всех их поуничтожали, и тут наши похоронные бригады сели в самолеты и полетели в США их закапывать".

Скриншот поста: (facebook.com/elena.rykovtseva)