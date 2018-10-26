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"Закапывать солдат НАТО": Жириновский рассмешил сеть нелепым высказыванием о США

STYLERКурьезы    26.10.2018 - 10:11
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Политика высмеяли пользователи сети

Российский политик Владимир Жириновский в шоу с Соловьевым сказал, что США нанесут себе ядерный удар, чтобы все свалить на Россию и начать с ней войну. Ведущую авторских программ на Радио "Свобода", российскую журналистку Елену Рыковцеву рассмешило данное заявление, о чем она сообщила в Facebook.

По словам ведущей, Владимир Вольфович призвал "готовить побольше похоронных бригад, чтобы закапывать солдат НАТО".

Рыковцева недоумевает: "Он себе это представляет видимо так, что солдаты НАТО входят на территорию РФ и разбрасывают по ней атомные бомбы, как гранаты, и тут мы в них - ап - своими бомбами. И сразу закапывать! Или он представляет так, что американцы (пальнув сначала в себя), пальнули в нас, мы в них, всех их поуничтожали, и тут наши похоронные бригады сели в самолеты и полетели в США их закапывать".

&quot;Закапывать солдат НАТО&quot;: Жириновский рассмешил сеть нелепым высказыванием о СШАСкриншот поста: (facebook.com/elena.rykovtseva)

Данное высказывание стало темой для всеобщего обсуждения, пользователи сети не смогли пройти мимо, не отметив комичность и абсурдность данной новости:

&quot;Закапывать солдат НАТО&quot;: Жириновский рассмешил сеть нелепым высказыванием о США

Скриншот поста: (facebook.com/elena.rykovtseva)

Напомним, что Жириновский призвал руководство РФ начать Третью мировую войну.

Мы писали, что Жириновсий устроил истерику в эфире росТВ. Он возмутился заявлениями о возможных поставках американского летального оружия в Украину.

Также он отличился очередной истерической угрозой в адрес Украины. На этот раз он заявил о "возвращении Украины в состав РФ".

Слово - не воробей, или смешные оговорки украинских политиков

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