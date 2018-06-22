"По примеру Крыма": Жириновский собрался захватить всю Украину

Скандальный Жириновский заявил, что считает свержение Януковича незаконным

Скандальный российский политик, депутат Госдумы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский отличился очередной истерической угрозой в адрес Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

На этот раз Жириновский заявил о "возвращении Украины в РФ".

"Мы – партия ЛДПР – не признали ни "госпереворот в Украине", ни последовавшие за ним выборы, потому что считаем свержение Януковича незаконным", - завил скандальный политик от лица своей партии.

По словам Жириновского, сама нынешняя украинская власть и все ее решения для него являются нелегитимны.

Он похвастался, что "с первых дней независимости Украины говорил о необходимости возвращения в Россию русских земель, часть которых – это Украина".

"Вся нынешняя Украина – это failed state, провалившееся государство, и существует только за счет дотаций из Евросоюза. Но европейцам уже надоедает терпеть Киев, от которого одни проблемы и рано или поздно они бросят этот чемодан без ручки. Тогда большая часть этой территории по примеру Крыма вернется в Россию", - мечтает российский политик-украинофоб.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский устроил истерику в эфире росТВ. Он возмутился заявлениями о возможных поставках американского летального оружия в Украину.

Скандальный политик разразился новыми угрозами в адрес Украины после того, как украинский политолог Вадим Трюхан, который также был на прокремлевском политическом ток-шоу, назвал его предыдущие выступления цирком.

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