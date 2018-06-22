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"За прикладом Криму": Жириновський зібрався захопити всю Україну

STYLERLIFE        22.06.2018 - 18:14
Фото: Володимир Жириновський (ldpr.ru)
Фото: Володимир Жириновський (ldpr.ru)

Скандальний Жириновський заявив, що вважає повалення Януковича незаконним

Скандальний російський політик, депутат Держдуми Росії, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський відзначився черговою істеричної загрозою на адресу України. Про це він написав у своєму Telegram-каналі .

На цей раз Жириновський заявив про "повернення України в РФ".

"Ми – партія ЛДПР – не визнали ні "державний переворот в Україні", ні наступні вибори, тому що вважаємо повалення Януковича незаконним", - завив скандальний політик від імені своєї партії.

За словами Жириновського, сама нинішня українська влада і всі її рішення є нелегітимними.

Він похвалився, що "з перших днів незалежності України говорив про необхідність повернення в Росію руських земель, частина яких – це Україна".

"Вся нинішня Україна – це failed state, провалилося держава, і існує лише за рахунок дотацій з Євросоюзу. Але європейцям вже набридає терпіти Київ, від якого одні проблеми і рано чи пізно вони кинуть цю валізу без ручки. Тоді велика частина цієї території за прикладом Криму повернеться в Росію", - мріє російський політик-українофоб.

Раніше повідомлялося, що Володимир Жириновський влаштував істерику в ефірі росТБ. Він обурився заявами про можливі постачання американського летального зброї в Україну.

Скандальний політик вибухнула новими погрозами на адресу України після того, як український політолог Вадим Трюхан, який також був на прокремлівському політичному ток-шоу, назвав його попередні виступи цирком.

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Теги: Володимир Жириновський, Россия
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