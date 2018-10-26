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"Закопувати солдатів НАТО": Жириновський розсмішив мережу безглуздим висловлюванням про США

STYLERКурйози    26.10.2018 - 10:11
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Політика висміяли користувачі мережі

Російський політик Володимир Жириновський в шоу з Соловйовим сказав, що США завдадуть собі ядерний удар, щоб все звалити на Росію і почати з нею війну. Ведучу авторських програм на Радіо "Свобода", російську журналістку Олену Риковцеву розсмішила дана заява, про що вона повідомила в Facebook.

За словами ведучої, Володимир Вольфович закликав "готувати побільше похоронних бригад, щоб закопувати солдатів НАТО".

Риковцева дивується: "Він собі це уявляє мабуть так, що солдати НАТО входять на територію РФ і розкидають по ній атомні бомби, гранати, і тут ми в них - ап - своїми бомбами. І відразу закопувати! Або він представляє так, що американці (пальнув спочатку в себе), пальнули в нас, ми в них, всіх їх повинищували, і тут наші похоронні бригади сіли в літак і полетіли в США їх закопувати".

&quot;Закопувати солдатів НАТО&quot;: Жириновський розсмішив мережу безглуздим висловлюванням про СШАСкріншот поста: (facebook.com/elena.rykovtseva)

Це висловлювання стало темою для загального обговорення, користувачі мережі не змогли пройти повз, не зазначивши комічність і абсурдність даної новини:

&quot;Закопувати солдатів НАТО&quot;: Жириновський розсмішив мережу безглуздим висловлюванням про США

Скріншот поста: (facebook.com/elena.rykovtseva)

Нагадаємо, що Жириновський закликав керівництво РФ почати Третю світову війну.

Ми писали, що Жириновсий влаштував істерику в ефірі ростб. Він обурився заявами про можливі постачання американської летальної зброї в Україну.

Також він відзначився черговою істеричної загрозою на адресу України. На цей раз він заявив про "повернення України до складу РФ".

Слово - не горобець, або смішні застереження українських політиків

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